Kommunen er klar til igen at erklære krig mod tangen på Vesterhave Strand. Forsøg med flydespærre er definitivt droppet. Foto: Niels Brande

Artiklen: Dropper flydespærre mod tang: Det gik galt allerede under planlægningen

Dropper flydespærre mod tang: Det gik galt allerede under planlægningen

Er der noget, der er omtrent lige så sikkert som Amen i kirken - så er det tang i Vesterhave. Derfor lød det som et herligt tilbud, da et privat firma sidste år kontaktede kommunen med en prisbillig løsning på problemet. En flydespærre, der effektivt ville kunne fjerne tangen, som skyller i land i et bælte som en tresporet motorvej, når vinden kommer fra sydvest.