Kennet Mayland har i snart to år haft Mette Nonbo ansat til at hjælpe i firmaet. Siden 1. juli har Kennet Mayland også drevet Karrebæksminde Fjord med udlejning af lokaler og skræddersyede kurser med mere i bygningen, som hun har haft hovedansvaret for.

Drømmen om et førende ledernetværk

Næstved - 08. oktober 2019 kl. 17:59 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor er Kenmay og Karrebæksminde Fjord henne om fem år?

Lige nu og her skal der lidt ro over land, da udlejning af lokaler i Karrebæksminde Fjord har fyldt meget den seneste tid, men hvad så bagefter?

- Uh det ved jeg ikke, men hvis jeg skal sætte ord på mine drømme, så er det, at Kenmay er et af Sjællands førende ledernetværk, siger Kennet Mayland efter at have tænkt lidt over spørgsmålet og snakker om faglig inspiration, faglige oplevelser og totaloplevelser med oplevelser for deltagerne både som ledere og som mennesker.

Han drømmer også om endnu flere overnatningsmuligheder, så der er mulighed for at lave flere store konferencer, kurser og medarbejderarrangementer.

- Mit hjerte banker for Kenmay, hvor jeg gerne vil fylde endnu mere på, gå endnu dybere med det, som de små og mellemstore virksomheder har brug for, siger Kennet Mayland, der vil lave nogle work shops i salg og marketing og flere mindre netværksgrupper alt efter behov og remser mulige emner op som digitalisering, innovation, salg af virksomhed, ejerskifte, ledelse, bestyrelse, salg og marketing.

Karrebæksminde Fjord er begyndt at holde medarbejderarrangementer, hvor Kenmay så hyres ind til at stå for den faglige del, mens det andet firma står for udlejning af mødelokaler og overnatning, at få arrangeret spisning efter ønske og i det hele taget skræddersyr arrangementer efter kundernes ønsker.

Medarbejderen Mette Nonbo har den seneste tid været tovholder på Karrebæksminde Fjord, som i hverdagene har kurser og konferencer og i weekender og ferieperioder lejer ud til selskaber.

- I maj endte det med, at Kennet (Mayland, red) måtte holde et af sine foredrag i ledernetværket i et telt ude i gården, da lokalerne var booket af folk udefra, siger Mette Nonbo med et grin. Hun har snart været ansat her i to år og midt i september startede Camilla Voigt Nielsen, der skal være værtinde og koordinator i Karrebæksminde Fjord.