Drømmen knust: Cafe må dreje nøglen om

Der blev lavet hul i væggen for at skabe mere luft og mulighed for at indrette et lille caféområde. Nu er eventyret slut for mor og datter, der har besluttet at dreje nøglen om og lukke »MiaBella's café og kiosk« efter blot 10 måneder i byen. Årsagen er faldende omsætning, fortæller indehaver Mia Dønkjær.