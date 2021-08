Se billedserie Hermanhaven stod klar til beboerne i april i år.

Drømmeboligen blev til et mareridt

Næstved - 30. august 2021 kl. 06:45 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen

Det skulle være så godt, da Jonna Fisker, Svend Larsen og Arne Hansen flyttede ind i det seniorvenlige bofællesskab »Hermanhaven« i foråret.

- Da jeg så det her, så havde jeg det sådan: »Yes, det er det eneste rigtige,« siger Jonna Fisker og slår hånden i bordet for at give sine ord ekstra styrke.

- Sådan havde jeg det virkelig. Det her, det passer lige til mig. Det var drømmen, fortæller Jonna Fisker, der også er bestyrelsesformand for beboerforeningen i Hermanhaven.

Men hurtigt blev drømmen til et mareridt for de tre.

For ifølge dem er byggeriet fyldt med fejl og indretningen alt andet end seniorvenligt.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er heldigvis ikke så hårdt ramt af det. Men på vegne af alle de andre, der har det dårligere end mig, der er jeg harm, siger 77-årige Svend Larsen og knytter begge hænder.

Alenlang liste over klager Lad det være sagt med det samme: listen over klagepunkter er lang. Meget lang. Men her er et par nedslag.

Når du får gæster i den seniorvenlige bolig, skal gæsterne trykke på en skærm udenfor. Den skærm giver så din smartphone besked om, at der nu er besøg, så du kan lukke dem ind.

- Men det kræver, at du har en smartphone. Og det er ikke alle, der har det, og der er en del, der ikke kan finde ud af at bruge det, siger Jonna Fisker og tilføjer retorisk: - Og hvor mange ved en masse om it?

Informationer fra ejendomsselskabet bliver slået op på intranettet, og det kræver i sagens natur også, at man er lidt ferm på den digitale front.

De tre påpeger også, at de var lovet både et cykelskur og et rygeskur, men dem har de endnu ikke set noget til, ligesom terrasserne i stueetagen mangler fliser på en meters penge af området.

Fejl på fejl på.... Samtidig er der en hel del ting, som bare ikke fungerer. Elevatoren er i stykker ugentligt, fortæller de tre beboere.

Nogle af vinduerne er permanent låst, efter der faldt dele ned fra ovenlysvinduerne, der er placeret mange meter oppe.

Den ene nødudgang fører lige ud til en skrænt på flere meter, så man i stedet skal dreje af og gå forbi flere lejligheder, før man er væk fra bygningen.

Og Arne Hansens lejlighed ligger for foden af netop den skråning.

- Kommer der et skybrud i Næstved, så kan det kun gå galt, mener Arne Hansen.

For beboerne er det værste næsten, at ejendomsselskabet Tetris ifølge dem ikke lytter eller får bragt forholdene i orden.

- Jeg synes, vi er blevet ignoreret hele tiden, siger Arne Hansen, og Jonna Fisker supplerer:

- For mig er det vigtigst at tale de menneskers sag, som er svagest her. Og som har problematikkerne. Og jeg synes simpelthen ikke, det er i orden.

Nu sker der noget Ejendomsselskabet Tetris har opført og ejer Hermanhaven, der er en del af deres koncept med boligfællesskaber under navnet »Agorahaverne«.

Og de erkender blankt, at de ikke har gjort det godt nok. Blandt andet skulle de have gjort det tydeligt, at det ikke er »ældrevenlige« boliger - men »seniorvenlige«.

- Vi er helt klar over, at beboerne ikke føler, de er blevet lyttet til. Og der har været et kiks i vores kommunikationslinjer. Det er både gennem vores samarbejdspartnere og i vores egne interne kommunikationslinjer, hvor information er gået tabt. Det er ikke tilfredsstillende. Og det retter vi op på, lover Martin Wagner, der er kommunikations- og marketingchef i Tetris.

Dagen efter, Sjællandske kontaktede Tetris om sagen, stod deres direktør i Hermanhaven. Og på tirsdag kommer den øverste ledelse i Tetris sammen med entreprenøren tilbage for at tale med beboerne. Og lytte.

- Og vi vil gerne rette op på de ting, der skal rettes op på. Selvfølgelig vil vi det, understreger kommunikationschefen.

Det får dog ikke Jonna Fisker til at kaste armene i vejret af glæde. Endnu.

- For mig er det først positivt, når der er handling på tingene, fastslår hun.

