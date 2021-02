Drive-in lysshow i skoven

Fyld bilen i vinterferien med din sociale boble og oplev det fortryllende lysunivers - Light In The Nature - i Slagelse Lystskov.

Nu kan familie eller venner slippe fantasien løs til den unikke event - Light In The Nature. Arrangementet i vinterferien afvikles som en drive-in-oplevelse. Bilen sættes i første gear mens den triller gennem et ti kilometer langt lysunivers i Slagelse Lystskov indgang ved Antorvskov Kaserne i Sønder Ringgade.