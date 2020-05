Sognepræst Henning Marcher fik travlt, da det stod klart, at en traditionsrig gundtjeneste 2. pinsedag var i fare for at blive aflyst. Foto: Niels Brande

Drive-in gudstjeneste på stor parkeringsplads

Det kristne budskab skal ud - også i coronatider. Derfor har en lokal gruppe præster fra fri- og folkekirker besluttet sig for at holde drive-in gudstjeneste 2. pinsedag på en stor parkeringsplads foran Herlufsholm Kirkegård.

- Præstegruppen, som har stået bag arrangementet i mange år, er ikke sådan at slå ud. Vi satte os sammen og så gik det stærkt. Vi er jo vant til at arrangere udendørsgudstjenester. Omgivelserne er bare anderledes denne gang. Vi har knap 14 dage til at få det hele på plads med tilladelser, men jeg er fortrøstningsfuld, for vi kommer til at overholde alle sikkerhedsforanstaltningerne, siger sognepræst i Herlufsholm Kirke, Henning Marcher.