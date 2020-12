Fjernvarme forventer, at arbejdet på stykket her er færdigt med udgangen af næste uge, så Benedikte Brisson - der bor i det gule hus - igen kan bruge sin carport. Foto: Mia Than West

Driftsleder erkender: Vi har ikke været gode nok til at informere

Slidte kloakker og fjernvarmerør under Næstvedvej trænger til en udskiftning. I stedet for at bryde vejen op to gange har N-K Forsyning og Fensmark Fjernvarme indgået et samarbejde for at forstyrre borgerne mindst muligt.