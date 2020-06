Der venter formentlig en sag om erstatning, efter poliet greb to drenge i at kaste med sten mod nogle lastbiler, så ruderne blev knust.

Drenge på ni og 11 år kastede sten mod parkerede lastbiler

Af Mia Than West

Søndag aften stod to drenge på blot ni og 11 år og kastede sten mod nogle parkerede lastbiler på Teglvej i Tappernøje, så ruderne i lastbilerne blev knust. Et vidne havde set det og kontaktede derfor politiet, der kort efter var på stedet.

De kunne gribe de to drenge på fersk gerning. Drengenes far blev tilkaldt, og han og de to drenge fik en alvorlig snak med betjentene på stedet. Der venter formentlig en sag om erstatning.