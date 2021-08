Se billedserie Den unge skønjomfru Næstina er fanget i tårnværelset og skriger af skræk, da hun ser den onde drage komme frem over tårnet. Fotos: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Dragen er løs på Bredstræde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dragen er løs på Bredstræde

Næstved - 27. august 2021 kl. 21:57 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

En skønjomfru, måske.

I hvert fald er en kvinde med lang lyst hår fanget i et tårnværelse. Her venter hun utålmodigt på, at en gæv ridder skal besejre den onde drage og befri hende.

Vi befinder os i den mørke middelalder a la Dansk Rakkerpak og Faster Cool, der har skrevet forestillingen »Dragen er løs« specielt til Næstveds Søjler. Så selv om her er en ond drage og en ung kvinde fanget i et tårnværelse, så er det ikke bare lutter uhygge.

Sct. Niels og Balder Den indespærrede kvinde Næstina er datter af borgmester Rasmus Carstensen, der med et krus fadøl i hånden forsikrer hende, at han nok skal sørge for at få hende ud, og han vil give hende og det halve Næstved til den, der besejrer dragen.

En skelsættende og næsten sand historie fra Næstveds fortid, lyder det i præsentationen.

Snart efter kommer Sct. Niels, Ridder Af Det Rektangulære Kakkelbord, ridende til Næstved for at gøre sin lykke. Han viser sig desværre at være lidt af en bangebuks, da han står overfor dragen. Heldigvis har han følge af sin tro væbner Balder med det blonde hår. Han formår til gengæld både at sætte dragen ud af spil og vinde Næstinas hjerte.

- Jeg sprang i Susåen og det samme gjorde dragen, som ikke kunne svømme, fortæller han den skønne jomfru, inden de sammen begiver sig mod Vordingborg, mens Sct. Niels drager mod Slagelse for at finde en mere medgørlig kvinde.

Sjov og halvskør Her er tale om en familieforestilling i den halvskøre og sjove stil som kendetegner Dansk Rakkerpak og Faster Cool.

Den spiller på en mindre del af Bredstræde p-plads i Næstved her under Næstveds Søjler, og vil man følge ordentligt med i løjerne, så anbefales det ikke blot at sidde på trapperne med at gå tættere på scenen.

Forestillingen opføres igen lørdag kl. 11.00.