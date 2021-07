Se billedserie »Dråben« er et eksempel på kompromisets kunst - og det afspejler sig også i modtagelsen. Fotos: Kristina Herlev Wulff

»Dråben« får en blandet modtagelse

Næstved - 06. juli 2021 kl. 16:22 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen

Grim. Dejlig. Kold. Flot.

Adjektiverne bliver både til superlativer og syrlige drops, når den nye plads på Kvægtorvet skal beskrives.

Vi bad vores gode følgere på Facebooksiden Næstved Nyheder fortælle, hvad de syntes om »Dråben«, og her er et lille udpluk af de positive tilkendegivelser:

- Det er blevet rigtigt flot. Nyder at se mange planter, mener Inge Persson.

- Det ser så fint ud med den trappe og den grønne beplantning omkring, lyder indsparket fra en anden.

- Det er blevet rigtigt fint. Da jeg i sin tid så tegningerne, var jeg lidt tvivlsom på projektet, men er i den grad blevet positivt overrasket over det færdige resultat, lyder det fra en tredje følger.

Skeptisk til en start De positive reaktioner varmer selvfølgelig Tina Højlund Pedersen, der er formand for Plan- og Erhvervsudvalget i Næstved Kommune.

Men faktisk vækker særligt den sidste kommentar genklang hos hende.

- Da jeg så de første tegninger, havde jeg svært ved at se, hvad bliver det til i virkeligheden. Og der synes jeg faktisk, at det er blevet rigtig fint. Men der er også indlagt kompromiser, fortæller socialdemokratiske Tina Højlund Pedersen.

Kompromisets kunst Og det afspejler sig også i nogle af de mere kritiske reaktioner på den nye plads.

Generelt får de grå farver en bredside. Flere mener, at betonfladerne er grimme, mens en enkelt bruger udtrykket »det ser skrækkeligt og koldt ud«.

Og det er netop det fysiske symbol på kompromisets kunst. Det var nemlig en bunden opgave, at der skulle kunne køre tung trafik, så de erhvervsdrivende stadig kunne få leveret varer, ligesom blandt andet busdriften skulle være tænkt ind.

- Derfor skal det være relativt stabilt, så derfor er det det, nogen kalder lidt »betonagtigt«. For det skal kunne tåle lidt tung trafik, fortæller Tina Højlund Pedersen.

Håbet og tanken er, at folk vil slå sig ned på trappen og på den lille plads i midten, når der ikke er arrangementer på pladsen.

Ikke for meget grønt Beplantningen er også et gennemgående tema i kommentarerne - nogle synes, der er dejligt mange planter og træer, andre efterspørger flere.

Og det afspejler meget godt det kompromis, også den grønne del af »Dråben« er vævet sammen af.

- Nogle syntes, det skulle være meget mere grønt, end det er nu. Men der måtte heller ikke stå planter og træer i vejen for trafikafviklingen i hverdagen, siger udvalgsformanden.

Også kommunen og Realdania, der har skudt 3,5 millioner kroner i projektet, skulle have nogle af deres ønsker opfyldt - for bare at nævne nogle af aktørerne.

Og så var de 9,5 millioner, der var afsat til projektet, hurtigt brugt.

Ønsker kan blive opfyldt Blandt reaktionerne er også nogle helt konkrete ønsker.

- En lille, offentlig legeplads mangler. Det ville være perfekt at kunne kombinere en tur på biblioteket med en tur på legepladsen, og så kunne frokosten købes i Kvickly, lyder et populært forslag på Facebook.

Og det bakker Tina Højlund Pedersen op om.

- Det, synes jeg, er en rigtig god ide, lyder reaktionen.

Men det bliver altså ikke lige med det samme.

- Der er ikke flere penge lige nu og her, men det er absolut en tanke. Nu kommer der et nyt byråd efter årsskiftet, så kunne jeg godt forestille mig, at det er et af de forslag, man tager op af skuffen og kigger på, siger Tina Højlund Pedersen og tilføjer, at hun er meget åben for forslag.

Det er et stort aktiv Og så er det vist på sin plads, at udvalgsformanden selv kommer til orde. For hvad synes hun, der selv var skeptisk til at starte med, om det endelige resultat?

- Jeg synes da, det bliver et stort aktiv. Og den er blevet meget pænere end det, jeg havde forestillet mig, da jeg så de første tegninger. Og jeg håber, den bliver brugt meget, lyder vurderingen fra Tina Højlund Pedersen.

