Dorte har strikket siden hun var otte

Dorte og hendes mand Jan Løvenhardt åbnede for et år siden en webshop med garn, men de har længe ønsket også at have en fysisk butik. Det rette lokale skulle bare findes til en fornuftigt husleje.

Det er bare in

Det er bare blevet populært. Danskerne strikker som aldrig før og det er unge som ældre. - Jeg vil følge med udviklingen, og har valgt at have et udvalg, der henvender sig til et bredt publikum, forklarer Dorte Løvenhardt, der oprindelig er revisionsuddannet, men glæder sig over nu at have sin store hobby som arbejde.