Døren blev sparket ind: Parkeringsfejde endte i vold

En uoverensstemmelse i forbindelse med en parkering i et boligområde endte nytårsnat i et voldsomt slagsmål på Østerskovvej i Lov. To minutter før det nye år begyndte blev politet tilkaldt, da uenighederne udviklede sig voldsomt.