Kvinden gik ikke til lægen, efter hun angiveligt fik kastet en grillkniv i benet, og derfor var der ikke beviser nok til, at få manden dømt for grov vold.

Send til din ven. X Artiklen: Dømt for vold mod ekskæreste - frikendt for at kaste med grillkniv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dømt for vold mod ekskæreste - frikendt for at kaste med grillkniv

Næstved - 16. februar 2018 kl. 13:18 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da en 32-årig mand fra Næstved tidligere på ugen i Retten i Næstved blev bedt om at beskrive forholdet med sin ekskæreste, kaldte han det godt.

- Men det kunne godt stikke af. Bølgerne kunne gå højt, vi kunne kalde hinanden grimme ting og skubbe til hinanden. Vi har begge meget temperament, konstaterede han fra vidneskranken.

Stikke af må man i den grad sige, at forholdet gjorde. Nu er manden nemlig dømt for tre tilfælde af vold mod den lidt yngre kvinde, samt trusler og ulovlig besiddelse af en kniv.

Den 32-årige blev fundet skyldig i blandt andet at have slået og sparket kvinden flere gange i ansigtet og på kroppen. Den ene episode skete i en bil, der holdt parkeret foran Café Vivaldi.

Til gengæld blev han frikendt for to andre tilfælde af vold, herunder på et hotelværelse i polske Stettin, samt sagens hovedforhold: Her var han tiltalt for grov vold ved at kaste en grillkniv efter den daværende kæreste, som ramte hende i benet.

Retten mente ikke, at kvindens forklaring alene var nok til at bevise de tre forhold, som der ikke fandtes lægeoplysninger omkring.

Kvinden ville trække anmeldelser tilbage

Den tiltalte nægtede alle forhold. Han anerkendte, at der havde været voldelige episoder, men dem havde de været lige gode om, og der havde været tale om slagsmål snarere end vold, mente han.

Her var retten af en anden opfattelse, blandt andet på baggrund af vidneforklaringer fra en veninde til ekskæresten samt en nabo til den lejlighed, hvor det meste af volden var foregået i løbet af de omkring fire år, parret var sammen.

I retten kom det også frem, at kvinden flere gange har forsøgt at trække sine anmeldelser tilbage, og at parret flere gange fandt sammen igen, efter ellers at være gået fra hinanden.

Straffen endte med at lyde på tre måneders betinget fængsel til den 32-årige, som samtidig skal i behandling for et stofmisbrug. Den dom modtog han.

relaterede artikler

Voldsom vejvrede efter sammenstød 05. september 2016 kl. 15:43