Dømt for våbenbesiddelse: Gav sin kone skylden

Næstved - 16. juli 2019 kl. 17:48 Af Esben Thoby

Der var tale om en ren tilståelsessag, da 54-årige Jimmy Bom fra Glumsø, mandag blev idømt to år og tre måneders fængsel for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

Han erkendte i Retten i Næstved at have været i besiddelse af en kaliber 45-pistol, som blev fundet skarpladt under en sofapude ved en ransagning på hans bopæl 28. maj. Sjællandske erfarer, at det var Jimmy Boms kone, der alarmerede politiet om våbnet derhjemme.

Ifølge den dømtes forklaring ved den forholdsvis korte retssag var det også konens skyld, at han anskaffede sig våbnet.

- På vej hjem fra arbejde fik jeg en besked fra min kone om, at to mænd var kommet til min bopæl og ville have fat i mig på grund af noget i Køge fra min fortid. Jeg fik fat i pistolen for at beskytte mig selv og min familie, fortalte Jimmy Bom, der har en 16-årig søn.

Senere har han dog indset, at der nok slet ikke var nogle mænd forbi adressen. Ifølge forklaringen har konen simpelthen fundet på det.

- Hele ejendommen er videoovervåget, men der intet at se på overvågningsbillederne, og det har ikke været slukket på noget tidspunkt. Politiet har også været med til at kigge det igennem, sagde den 54-årige og fortsatte:

- Det er sørgeligt, det har udviklet sig, som det har gjort. Jeg ville beskytte min familie, men det har vist sig, at historien var opdigtet.

Jimmy Bom, en spinkel mand med briller og næsten uden hår, havde en kriminel løbebane i 90'erne, men fra 1999 og 15 år frem arbejdede han som kok. Siden har han haft sit eget firma, og for at det kan fortsætte, argumenterede hans forsvarer, Anders Boelskifte, for, at han skulle have en delvist betinget straf:

- Han har selv erkendt, så en straf på et halvt års ubetinget fængsel og derefter 18 måneder betinget må være passende, argumenterede han.

Omvendt procederede anklager Julie Buchwald for to år og tre måneder ubetinget, også på grund af den tiltaltes fortid: I 2012 fik han en dom på tre måneders fængsel, og i 2014 blev det til i alt 2 år for brandstiftelse og trusler om vold.

Dommer Thomas Verner Jørgensen valgte at følge anklagerens påstand, blandt andet med den begrundelse, at der fra politisk side er lagt op til netop denne straflængde ved seneste lovændring. Efter en kort rådslagning med sin forsvarer, valgte Jimmy Bom at acceptere straffen.

- Vi tror ikke på et andet resultat i landsretten, så vi modtager dommen, lød det.