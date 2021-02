Det var under opførelsen af Udlændingestyrelsens nye domicil i Næstved, at et entreprenørfirmas manglende sikkerhedsforanstaltninger bragte fem mand i livsfare.

Dømt for ulovligt og livsfarligt arbejde på Udlændingestyrelsen: Så stor er bøden

Således er et entreprenørfirma, der arbejdede på stedet i marts 2019, ved Retten i Næstved blevet idømt en bøde på hele 87.500 kroner for at bringe »alvorlig fare for skade på fem ansattes liv og helbred«.

Det tog omkring halvandet år og kostede 335 millioner kroner at bygge Udlændingestyrelsens nye bygning på Farimagsvej. Ingen kom til skade under arbejdet, men det kunne nemt være gået anderledes.

