Retten i Næstved mente, at det var en formidlende omstændighed, at børnene havde været »umulige« i de situationer, hvor de var blevet udsat for vold. Foto: Esben Thoby

Dømt for spark og knytnæveslag mod sine børn

Næstved - 12. marts 2018 kl. 06:15 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retten i Næstved har fundet en 36-årig mand af anden etnisk oprindelse end dansk skyldig i vold mod sine to børn, henholdsvis en niårig pige og en dreng på syv.

Manden blev idømt beskedne 20 dages betinget fængsel uden yderligere vilkår, idet retten lagde vægt på, at børnene selv havde været temmelig umulige i de situationer, hvor de blev udsat for knytnæveslag mod arme og kroppen samt spark over benene.

Volden stod på i en periode fra sommeren 2016 til november sidste år, hvor faren blev anmeldt. Børnene havde åbnet op til en pædagog og fortalt om, hvad der skete i hjemmet i Næstved.

Pædagogen vidnede i sagen, hvor der også blev afspillet videoforklaringer fra pigen og drengen. Begge gav enslydende forklaringer om, hvordan de selv var blevet slået og sparket, ligesom de havde overværet samme slags vold mod deres bror eller søster. Det skete, ifølge børnene, når »far bliver sur, og det gør han let«.

Deres mor gjorde brug af sin ret til ikke at vidne mod sin ægtefælle i sagen.

Den 36-årige nægtede selv, at der nogensinde var foregået vold i hjemmet. Børnene var tit umulige og havde brug for at blive irettesat, lød det, men alt foregik inden for lovens rammer. Sønnen og datterens forklaringer måtte bero på misforståelser, mente manden desuden.

Selvom han alene blev idømt en betinget straf, har den 36-årige allerede nu besluttet sig for at anke dommen. Derfor skal sagen for Østre Landsret, formodentlig senere på året.

