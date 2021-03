Volden i rockerborgen gik ud over mandens daværende kæreste, der blandt andet mistede bevidstheden i forbindelse med den grove vold. Foto: Anna C. Møhl

Dømt for grov vold i Bandidos' klubhus

Grov vold, vold, trusler, narkohandel og ulovlige våben. Listen var lang med over 10 forhold, da en 25-årig mand fra Næstved var tiltalt ved Retten i Næstved. Derfor måtte retten også bruge hele tre dage på at behandle sagen, der endte med, at manden - der ellers nægtede sig skyldig i alt på nær en lussing - blev dømt i samtlige forhold og fik ti måneders ubetinget fængsel.

20 dage efter hændelsen ringede den tiltalte til nu ekskærestens mor og forsøgte at true hendes mor til at fortælle, hvor hun befandt sig.

Manden blev også dømt for vold mod en anden kæreste, som han var sammen med i december måned sidste år. Det var dette forhold, der gjorde, at han blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet 4. januar i år.

Endelig blev han også dømt for i to tilfælde at have solgt hash - det blev til en samlet mængde på knap 113 gram, som den 25-årige hævdede, var til eget forbrug - og besiddelse af både et knojern og en ulovlig peberspray. Den dømte ankede på stedet til frifindelse i landsretten.