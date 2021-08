En 18-årige fik en dom på 8 måneders fængsel - heraf de seks betinget - for ildspåsættelse og hærværk. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Dømt for brandstiftelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dømt for brandstiftelse

Næstved - 31. august 2021 kl. 10:02 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

En 18-årige mand, som har siddet varetægtsfængslet siden 5. juli, blev ved Retten i Næstved idømt 8 måneders fængsel for to tilfælde af brandstiftelse og et tilfælde af hærværk. Desuden skal han betale en erstatning for brand og hærværk på i alt 340.000 kroner og sagens omkostninger. De to måneders fængsel er allerede afsonet under varetægtsfængslingen og de seks måneder gøres betinget og suppleres med 120 timers samfundstjeneste.

Den 18-årige erkendte at han efter en våd bytur i maj havde stukket ild på en mandskabsvogn ved Næstved Station. Manden fortalte, at han var brudt ind i mandskabsvognen for at lede efter alkohol, da værtshusene lukkede tidligt på grund af corona-restriktionerne. Han fandt ikke noget drikkeligt, og blev derefter bange for at han havde sat sine fingeraftryk i vognen. For at skjule sine spor stak han ild til en flaske håndsprit inde i vognen. Mandskabsvognen udbrændte og der kom brandskader på to andre mandskabscontainere, der var stillet op i forbindelse med renoveringen af stationsbygningen.

Den 18-årige sluttede sig efter at have stukket ild til de mennesker der stimlede sammen ved den brændende mandskabsvogn, og han smadrede efter eget udsagn en rude i stationsbygning fordi han ville hente en brandslukker inde i afgangshallen, da han kunne se at ilden var ude af kontrol.

Stak ild til lade Den anden del af dommen vedrører endnu en ildspåsættelse i en lade ved en faldefærdig ejendom i Menstrup. Den 18-årige havde en aften slutningen af juni drukket øl med en kammerat udenfor Menstrup skole, da de blev enige om at der skulle ske noget. I nærheden lå en ejendom, som de mente var forladt og de to gik derfor ind i den tilhørende lade for at kigge sig om. Derinde var der blandt andet en havetraktor, tømmer og noget værktøj og et rullebord hvor der stod en dunk benzin. Den 18-årige hældte benzin og olie ud over tømmeret og antændte det ved hjælp af en papkasse. Han fortalte i retten at kammeraten ikke var begejstret for ideen. De to løb fra stedet, men vendte hurtigt tilbage, fordi de ifølge den 18-årige var kommet i tvivl om, om der muligvis alligevel var mennesker i det hus, som de først troede stod tomt.

Da de kom tilbage stod ejeren på gårdspladsen og kammeraten tilkaldte brandvæsenet mens den 18-årige sprøjtede vand på den brændende lade. Laden udbrændte og den dømte skal betale omkostningerne på omkring 250.000 kroner for at få fjernet ruinerne efter laden.

Kammeraten stod anklaget for at være medskyldig i ladebranden, men nægtede sig skyldig. Anklagemyndigheden skal nu vurdere om kammeratens sag behandles i en særskilt retssag.