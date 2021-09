128 gange havde kvinden taget toget uden billet. Arkivfoto

Dømt for at køre med toget uden billet

Næstved - 01. september 2021 kl. 15:50 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Det har tilsyneladende ikke afskrækket en 18-årig kvinde fra at gøre det igen, siden hun mindst 128 gange er blevet stoppet af togkonduktøren på regionaltog forskellige steder på Sjælland uden gyldig rejsehjemmel. I hvert fald kørte hun igen og igen uden billet fra februar 2018 til januar 2021. Forseelserne er sket i perioden fra hun fyldte 15 år til kort før hun blev 18 år. Retssagen omfattede ikke eventuelle kørsler uden billet fra før kvinden fyldte 15 år.

- Jeg boede på opholdssteder og havde ikke ret mange penge, fortalte kvinden ved retsmødet i Retten i Næstved, som begrundelse for at hun så mange gange ikke havde løst billet før hun steg på toget. Kvinden sagde også at hun dengang var ligeglad når hun blev taget for at køre uden billet, men at hun var kommet på bedre tanker og var holdt op med det.

Skylder 93.100 kroner Ifølge DSB har den 18-åriges adfærd kostet et tab for statsbanerne på 93.100 kroner. DSB har dog ikke fremført et erstatningskrav og har også tidligere afvist at lave en afdragsordning med kvinden, fordi hun har kørt uden billet så mange gange.

Den 18-årig, som tidligere er dømt for grov vold og bedrageri, blev idømt 20 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år. Samtidig skal hun i behandling for alkoholmisbrug. Den dømte skal betale sagens omkostninger.

