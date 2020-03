Forstander Mikael Skak Pedersen og resten af de ansatte på døgninstitutionen Døgndiamanten har travlt med at passe på de anbragte børn og unge. Her står han på institutionens nye lokation i Holme-Olstrup, hvor de første unge flytter ind efter påske. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Døgninstitution på overarbejde - skal holde åben

Næstved - 18. marts 2020

Mens alle folkeskoler og dagtilbud i Næstved Kommune er lukket helt ned - med undtagelse af dem, der holder åbent for nødpasning - er det den stikmodsatte situation hos døgninstitutionen Døgndiamanten.

Her har de mere travlt end nogensinde og kalder ekstra medarbejdere ind, som skal tage vare om institutionens anbragte børn og unge. Forstander Mikael Skak Pedersen og de ansatte arbejder på højtryk for at holde hjulene i gang og skabe en så normal hverdag som muligt. De har travlt med at få skemalagt dagene fra morgen til aften. Intet må være overladt til tilfældighederne.

- Det er særligt udfordret unge, og det er meget vigtigt, vi signalerer ro, tilstedeværelse og overblik. Det er på timebasis, vi har struktureret døgnet, og det hele skal lægges i rammer, fortæller forstander Mikael Skak Pedersen.

- Vi skal bare være kreative. De skal aktiveres, og vi skal drage dem til at blive her, så de ikke bliver rastløse. De ved, at vi er her og passer på dem, uddyber han.

Døgndiamanten er en døgninstitution, der siden 1993 har specialiseret sig i anbringelser af svært omsorgssvigtede drenge og piger i alderen 12 til 18 år.

Institutionen hører under Næstved Kommune og har på nuværende tidspunkt pladser fordelt på forskellige matrikler i tre kommuner. De er i gang med at indrette lokaler i Holme-Olstrup, hvor flere afdelinger skal samles. Administrationen er rykket ind, mens de første unge flytter ind efter påske.

Udgangspunktet er, at de unge skal blive på institutionen - også selv om landet er lukket ned på grund af coronavirus (Covid-19). 14 børn og unge er samlet på en afdeling, hvor de bor side om side og derfor dagligt er i kontakt med hinanden.

- Vi er det kritiske beredskab i høj grad. Vi er nødt til at være her, som vi plejer og køre på mere end nogensinde. Vi kan jo ikke bare sende dem væk. Det kan godt virke uansvarligt, at vi ikke tager hjem. Men vi tager jo netop ansvar, siger Mikael Skak Pedersen og fortæller, at de gør, hvad de kan for at følge myndighedernes anbefalinger om, at man skal undgå håndtryk, kindkys og kram og begrænse den fysiske kontakt.

- Vi tænker os om, og vi prøver at bruge flere kvadratmeter. Vi går foran og vasker hænder og følger alle anvisninger. Men vi kommanderer dem ikke. Så konfliktoptrapper man. Jo mere man siger skal, jo mere gør de det modsatte, forklarer forstanderen.

På skemaet er blandt andet bordtennisturneringer, brætspil, diverse sportsaktiviteter og ture ud af huset til skov og strand, Møns Klint og Skovtårnet.

Døgndiamanten varetager normalt ikke undervisning af de unge. Det skal de nu, og det stiller endnu større krav til de ansatte.

- Vi gør brug af alle virtuelle platforme til undervisning. Vi er særligt udfordret, fordi vi ikke er på Aula. Vi er i maildialog med de enkelte skoler og gør det så godt, vi kan, siger Mikael Skak Pedersen og nævner diverse dansk- og matematikportaler samt Sofaskolen som digitale platforme, der anvendes til undervisning.

Døgndiamantens pedeller handler ind, og kontorpersonalet hjælper til med ekstra rengøring, ligesom der ofte sprittes af.

Institutionens sygeplejerske varetager det sundhedsmæssige, og der er nødplaner klar, hvis de ansatte bliver syge. Institutionen har desuden lejet et sommerhus, som kan bruges til de unge, der eventuelt bliver smittet med coronavirus.

- Vores unge tager det faktisk rigtig fint. De synes, det er mærkeligt, og de kan ikke rigtig forstå, det er sådan. Der har selvfølgelig været nogle, der gerne vil hjem, men vi anbefaler dem til ikke at tage hjem, siger Mikael Skak Pedersen.

- Vi agerer alle sammen, som om vi er smittede, men vi kan ikke være i undtagelsestilstand, erklærer han.