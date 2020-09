I sommerferien tilbragte Pharfar flere dage på Døgndiamanten i Holme-Olstrup, hvor han mødtes med de unge for at lave musik. Han hjalp blandt andre Nicklas Meyer med sin tekst. Fredag er Pharfar tilbage, når døgninstitutionen officielt indvies. Foto: Kim Rasmussen

Døgninstitution indvies med rap og snoreklipning

Der er i dagens anledning opsat en mobilscene med anlæg, og der er ligeledes opsat bånd og stole, så alle Covid-19 regler overholdes. Klokken 11.20 synger unge »upcomming« rappere under ledelse af Pharfar, der i sommerferien via Covid-19 midler har haft et forløb med dem på Døgndiamanten. Han synger også selv et par sange. Der vil desuden være fællessang med Phil Nice, inden området åbnes og tages i brug.