Se billedserie Benjamin Barfod er kendt for sine mange mærkværdige instrumenter, som han benytter flittigt i forestillingen ? sågar et stykke haveslange omdannet til en fløjte er med. Foto: Katrine Gjesing

Døden i børnehøjde

Næstved - 09. oktober 2021 kl. 09:52 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

I auditoriet på Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmvej sidder omkring 50 elever fra to 2. klasser og lytter koncentreret. De er - deres alder taget i betragtning - usædvanlig stille. På gulvet står Steffen Sommerstedt og fortæller historien om "Lunas farmor", mens Benjamin Barfod Barfod skaber et tilhørende lydunivers med sine mærkværdige instrumenter.

- Vi skal høre historien om et helt år af Lunas liv. Det er året, hvor Luna opdager, at man kan smile, mens man græder, har Steffen Sommerstedt indledt sin fortælling, der i den grad fanger børnenes opmærksomhed.

Over 800 børn Han og Benjamin Barfod er i gang med det sidste stop på deres turné med "Lunas farmor" - med undtagelse af et udskudt hængeparti i næste uge. Så har de besøgt samtlige skoler i Næstved Kommune og fremført stykket for alle 2. klasser og også nogle 1. klasser på de mindre skoler.

Det er første gang, Børnekulturhuset har tilbudt gratis teater til en hel årgang. Dermed har mindst 800 børn stiftet bekendtskab med "Lunas farmor", der handler om det at miste, og hvordan man efterfølgende håndterer sorgen. For Lunas farmor dør undervejs i fortællingen.

- For mig handler fortællingen om, da jeg mistede min far, da jeg var i starten af 20'erne. Det er nogle af de ting, der er oversat til børneuniverset. Når jeg ser børn, der bliver kede af det, sidder de ofte med følelsen af, at de er de eneste i verden, og sådan er det jo ikke, siger Steffen Sommerstedt og fortsætter:

- Da jeg skrev historien, var mit mål at aftaburisere døden. I den aldersgruppe er døden ikke blevet et tabu endnu - det er faktisk sværere for de voksne at tale om den. Jeg har lavet forestillingen for at forhindre tabuet i at opstå.

Tårerne trillede ned Mange af børnene har med garanti mødt Steffen Sommerstedt tidligere uden at vide det, fordi det er ham, der er manden i Næssi. Men hvor den grønne drage skaber liv og glade dage, er det nogle helt andre følelser, han og Benjamin Barfod har oplevet i løbet af de 17 forestillinger med "Lunas farmor".

- Nogle børn har siddet med tårer i øjenkrogene, og andre gange har der siddet en hel gruppe og tudet. Da vi spillede i går (torsdag, red.) var det meget rørende for mig, fordi der sad en pige, som jeg fik meget øjenkontakt med. Hun var helt stille, og tårerne trillede ned ad kinderne på hende. Jeg fik lyst til at afbryde og give hende et kram, fortæller Steffen Sommerstedt, der også har lavet undervisningsmaterialet til forestillingen.

- Jeg laver tit skriftligt materiale til mine forestillinger, men det fungerede ikke denne gang. I stedet har jeg lavet en række videoer, hvor jeg fortæller noget, som børnene forstår, og så ender det med et spørgsmål eller oplæg til samtale. Jeg har fået feedback fra mange lærere, og der er blevet taget godt imod det, siger han.

Ny klassefølelse Klasselærer for 2.E på Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmvej Julie Lindenskov var da også vældig tilfreds med forestillingen og det undervisningsforløb, den har ført med sig.

- Vi har haft et forløb op til, hvor vi har taget afsæt i undervisningsmateriale fra Folkekirken. Vi har hørt historier om bedsteforældre, der dør, og vi har været på symboljagt på Herlufsholm Kirkegård. Det lærer børnene om nærvær og omsorg for hinanden, når man taler om den slags emner, forklarer hun.

- Det har givet en fællesskabsfølelse og en klassefølelse på en helt anden måde, end vi ellers kan opnå. Det har givet plads til en anden sårbarhed, end der normalt er plads til i en skolehverdag med knald på. Det har skabt en klassekultur, hvor man kan dele følelser og være der for hinanden, når noget er svært, tilføjer Julie Lindenskov.

Da hun er færdig med at tale med Sjællandskes udsendte, skal hun tilbage i klassen og benytte sig af Steffen Sommerstedts undervisningsmateriale, tale forestillingen igennem og sikre, at "alle er ok". Det kan måske virke barskt, men som hun siger:

- Man skal forholde sig til døden, også selvom man kun går i 2. klasse.