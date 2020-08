Containerne til de døde fisk blev sat ved Fugelesøen onsdag aften. De bliver stående lidt endnu, og alle er velkomne til at smide døde fisk i.Foto: Mia Than West

Døde og rådne fisk bliver til biogas

De fik blot at vide, at de skulle deponere de døde fisk i skoven eller sivene - væk fra stierne, så det ville genere forbipasserende mindst muligt. Men så tog borgmester Carsten Rasmussen affære. Allerede onsdag aften - efter Sjællandske kontaktede ham tidligere på dagen - blev fem affaldscontainere leveret ved Fuglesøen.

- Det er et super arbejde, lystfiskerne har gjort. Nu er fiskene kommet op på land. Så skal vi sørge for at få dem fjernet. Det ryger sammen med madaffald, så vi kan få noget biogas ud af det, siger Søren Nielsen.

Containere bliver

Arbejdet begyndte torsdag eftermiddag. Containerne bliver i første omgang stående. Han opfordrer folk, der kommer forbi søen og eventuelt støder på døde fisk, til at smide dem i. Det samme gør lystfisker Morten Juul Jensen, der er administrator for Facebook-gruppen »Fuglesøens venner«. Her har han skrevet, at Næstved Kommune har opstillet containere, og han håber, at folk - hvis de alligevel kommer forbi - vil smide nogle af de døde fisk i, så der kan blive ryddet op.