Burene er tomme, og de døde mink ligger her til afkøling i en af de store haller på Nordgaard. Fotos: Mia Than West

Døde mink på frys: Aflivning er næsten i mål

I nabohallen er der en helt anden stemning. Her er medarbejdere i fuld gang med at tømme bur efter bur. Minken indfanges i et plastikrør og kommes ned i en kasse med gas. Inden længe er der slet ingen levende mink tilbage på gården i udkanten af Brandelev. Mandag afliver Ann-Mona Kulsø Larsen og hendes mand Henrik Nordgaard Hansen de sidste af i alt 16.000 dyr og dermed også deres livsværk.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her