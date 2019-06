Se billedserie Efter A-broen blev revet i stykker kort før jul, har der været et udestående med forsikringsselskabet. De har nu vedkendt sig erstatningsansvaret, men der er endnu ikek sat beløb på. Foto: Per Witt Foto: Picasa

Dobbeltrettet cykelsti skal sikre skolevej ved ødelagt ringvejsbro

Næstved - 11. juni 2019 kl. 19:37 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden broen over Østre Ringvej ved Ellebækskolens afdeling Kalbyris blev kørt i smadder af en lastbil med kran kort før jul sidste år, har Næstved Kommune ventet på at få afviklet et udestående med forsikringsselskabet.

Nu er det endelig kommet så vidt, at forsikringsselskabet har vedkendt sig, at de er erstatningspligtige, men hvor meget de vil betale, er stadig ikke afgjort.

Formand for Teknisk Udvalg, socialdemokraten Helle Jessen, mener, at forsikringsselskabet trækker afgørelsen i langdrag, og hun er ikke overbevist om, at de vil betale for en spritny bro.

Tværtimod forventer hun, at de vil sno sig så meget som muligt.

Nu er kommunen imidlertid klar med en løsning, som ikke skal erstatte A-broen, men alligevel skabe en mere sikker skolevej for børnene.

På baggrund af en trafikrapport udarbejdet i foråret 2019 er kommunen kommet frem til at omdanne den enkeltrettede cykelsti på skolesiden af Østre Ringvej mellem Kalbyrisvej og Stenlængegårdsvej til en bredere, dobbeltrettet cykelsti. Opgraderingen koster 650.000 kroner.

Dermed kommer der orden på sagerne, så børnene ikke som i dag skal vade i rabatten for at komme i skole.

Opgraderingen af cykelstien er dog ikke en erstatning for broen, lover Helle Jessen. Tværtimod er det et nødvendigt projekt uagtet A-broens fremtid, og beslutningen er netop konfirmeret i Teknisk Udvalg.

- Cykelstien skal vi etablere uanset broens fremtid. Lad os få opgraderet den cykelsti, for der færdes flere og flere mennesker i det område, så det er en god investering, siger udvalgsformanden til Sjællandske.

Opgraderingen af cykelstien skal dog ikke hindre, at der opføres en ny bro over ringvejen, for med fortsat udsigt til udstykning af stenlængegrunden på modsatte side af ringvejen, bliver der kun endnu mere brug for en sikker krydsning af ringvejen.

- Vi skal gå efter at opføre A-broen igen og måske endda i en lidt bedre udgave, siger Helle Jessen med henvisning til, at det i sagsfremstillingen ved seneste udvalgsmøde fremgik, at A-broen ikke er helt optimalt konstrueret.

Især adgangsforholdene er usmarte. På skolesiden er der risiko for sammenstød, når brogængerne rammer gadeplan og møder de færdende på cykelstien.

Med A-broen sat ud af spillet i nu et halvt år har den manglende sikre krydsning af Østre Ringvej givet anledning til panderynker på skolen.

Tidligere i år kunne Sjællandske berette, hvordan skolebestyrelsesformand John Axelsen flere gange har kontaktet kommunen for at høre, hvad der sker med genopbygningen af A-broen.

- Det korte svar er, at der sker ingenting og det er utilfredsstillende. Hvis det havde været et hus, der var blevet påkørt af bil, ville man ikke have ventet tre måneder på at genopbygge det. Jeg synes, man tager børnene som gidsler i den her sag, sagde John Axelsen i marts.

Et signalreguleret fodgængerfelt og en krydsningshelle ved skolen har været overvejet, men forvaltningen har ikke kunnet anbefale nogle af løsningerne, da den første menes at være for tæt på andre lyssignaler, hvilket kan gøre, at bilisterne overser fodgængerne, mens krydsningshellen anses for usikker, da hastigheden på ringvejen er høj.

