Dobbelt mindeord: Et liv i flammer er slukket

Næstved - 24. juni 2019 kl. 11:56 Af Jørgen, Bent og Poul Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag den 17. juni brændte ilden ud for tidligere brand -og bygningsinspektør Jens Christian Jørgensen, som døde efter et langt og virksomt liv i en alder af 92 år.

Han blev født og voksede op i Åbybro, et sted i Nordjylland som fostrede bramfrie, og uhøjtidelige, men også genstridige og stolte mennesker.

IC, som han blev kaldt, blev udlært som murer, inden han i 1951 blev ingeniør i husbygning fra Ålborg Teknikum, og fik arbejde i Frederikshavn kommune, hvor han arbejdede til 1958.

Fra Frederikshavn gik turen til Næstved, hvor ejendomsforvaltningen blev hans arbejdsplads og store kærlighed, som voksede fra 3 til flere end 100 medarbejdere i perioden frem til 1994, hvor han valgte at gå på pension.

Fra 1963 blev stillingen suppleret med titlen som brandinspektør, et job som ofte bragte ham på arbejde hele natten; men alligevel var han altid at finde i ejendomsforvaltningen om dagen, så det var godt for os, hans 3 sønner, at vores mor, - kaldet "Tut",- kunne koncentrere sin indsats om at passe os og hjemmet.

Far hyldede nogle enkle regler om, at "man skal yde, før man kan nyde", samt at "det er viljen til at ville, der skaber evnen til at kunne", kombineret med en legendarisk arbejdsindsats og smittende livsglæde, kvikke bemærkninger og et lunt glimt i øjet.

Hans rejselyst var umættelig, så hver sommer kørte familien sydpå og besøgte undervejs de fleste europæiske lande. Da han blev pensionist, fløj han længere sydpå flere gange hvert år, og hans beundring for de store ægyptiske bygmestre blev så stor, at han valgte at fejre sin 70 års fødselsdag dér.

Fuldtidspensionist blev han ikke i 1994, for da gardehusarerne flyttede til Antvorskov genansatte kommunen ham som konsulent med den opgave at finde nye lejere og genskabe aktivitet i hele området.

Denne opgave førte bl.a. til opførelse af Kildemarkcenteret, hvor han selv modtog megen kærlig og kvalificeret omsorg i det sidste halve år af sit lange liv.

Vi vil ære dit minde med glæde og en stor tak for, at du valgte at blive far til os.

Af Per B. Christensen, formand for legatlauget

En markant næstvedborger er stille sovet ind efter et rigt, virksomt og indholdsrigt liv.

Jens Christian Jørgensen var nordjyde, hvilket aldrig fornægtede sig i hans tilgang til livet. Opvokset i Aabybro, oprindelig uddannet murer og senere videreuddannet til ingeniør.

Han kom til Næstved fra en stilling i Frederikshavn og satte hurtigt sit præg på byen og det tekniske område. Efter få års ansættelse i Næstved Kommune blev han først bygningsinspektør og senere brand - og bygningsinspektør.

Jens Christian Jørgensen var præget af en enorm virkelyst. Der skulle ske noget og der skete noget omkring ham. Han medvirkede til Næstveds udvikling i sine år i Næstved Kommune, bl.a. sammen med den stærke formand for ejendomsudvalget Poul Nielsen. Han bidrog bl.a. omkring etableringen Næstved Storcenter og Sct. Jørgens Park, samt ombygningen af den tidligere købmandsgård i Brogade til Teknisk Forvaltning.

Efter afslutningen af sit ordinære arbejdsliv blev Jørgensen ansat som seniorkonsulent hos daværende Kommunaldirektør Hermann Weidemann og her fungerede han som en af landets ældste kommunale medarbejdere i perioden fra 1996-2006. Han medvirkede bl.a ved udviklingen af Birkebjergparken til et campus for uddannelse og senere igen af Næstved Kaserne, som Næstved Kommune købte af henholdsvis Storstrøms amt og staten.

Jørgensen var en markant og håndfast forhandler. Der var ikke så langt fra tanke til handling. Han trivedes godt i et par træsko på byggepladserne, men kunne også manøvrere i et forhandlingslokale. Et ord var et ord og hans handlinger var ofte præget af mottoet om, at det er lettere at få tilgivelse end tilladelse.

Allerede i 1965 fik Jens Christian byens og Diskontobankens jubilæumslegat for sin store indsats for Næstved Kommune. Han var et naturligt midtpunkt, når legatmodtagerne hvert år i november mødtes til gule ærter og god snak i Sydbanks lokaler på Axeltorv. Han satte altid en god og munter tone med sine humoristiske og »skæve« bemærkninger.

Æret været hans minde.