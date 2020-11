Se billedserie Det første navn på Sydsjællands tungeste festival Næstved Metalfest er sluppetud. Der er de svenske dødsmetallegender GRAVE. Privatfoto

Djævelsk festival er tilbage - prisen er 666 kroner

Næstved - 22. november 2020 kl. 05:59 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Det skulle have været den helt store metal på Kongebryg i 2020. Der blev disket op med de danske dødsmetalkometer Baest og et gendannet Withering Surface, da coronapandemien trak tæppet vær under metalfolket.

I sidste øjeblik blev man nødt til at aflyse, da Kongebryg ikke kunne håndtere de nye coronarestriktioner.

Efter at have været snublende tæt på at kunne holde Næstved Metalfest 2020, som årets første og største metalfestival, var det en ekstra bitter pille at måtte sluge, da hele festen måtte aflyses bare én uge før pga. corona, fortæller arrangørerne.

Skulle lige have vejret Med sådan en mavepuster havde de fleste nok genovervejet, om der var belæg for at fortsætte, men nu er folkene bag Næstved Metalfest ikke som de fleste og i stedet for at skrue ned, gør de det præcist modsatte.

Det første headliner navn på plakaten bliver intet mindre end de svenske dødskoryfæer GRAVE.

- Da vi først tog beslutningen om at have hands-on over hele butikken, meldte der sig en kæmpe forløsning og glæde, som hurtigt blev efterfulgt af tusind tanker og en smule bekymring. Hvordan stabler man lige en rigtig udendørs festival på benene, med plads til flere tusinde gæster, siger talsmand for Næstved Metalfest, Jimmy Nielsen.

Der er derfor lagt i ovnen til et kæmpe brag af en fest, når Næstved Metalfest går OPEN AIR i 2021 27. og 28. august.

I samarbejde med Næstved Kommune og Næstved Firma Sport, er det lykkedes at finde den helt perfekte lokation, fortæller Jimmi Nielsen.

Et stort grønt område tæt på Skovkilden i Næstved. Denne gang bliver det en udendørs festival med to scener, 24 bands, danske som internationale og med flere andre spændende tiltag inspireret af internationale open air festivaler og en vis metalfestival på Refshaleøen.

- Heldigvis er Næstved Kommune fantastiske at arbejde med, og vi har endnu ikke mødt nej-hattene. Vi har tilmed samlet et godt hold af folk med erfaring, så jeg føler mig godt rustet til at give den fuld smæk, når der skal knokles hen over sommeren, for at få dette op og stå. Det her har potentiale til at blive en rigtig fed tilbagevendende festival som for alvor sætter Næstved på ikke kun Danmarks kortet, men vil give genklang i resten af verden.

Billetsalg er i gang I den kommende tid vil arrangørerneløbende annoncere alle de 24 navne på programmet, hvoraf flere er genbookede bands der oprindeligt skulle have spillet på 2020-udgaven af Næstved Metalfest.

De fortæller, at der har været stor forståelse fra både publikum, bands og bookingselskaber om situationen af aflysningen, og med få undtagelser, et ønske om at støtte op omkring både Næstved Metalfest og dansk livemusik, ved at optræde i 2021 i stedet.

Der ud over vil der også blive skruet op for merch-stande, sortimentet af mad & drikke, samt hele tematiseringen af festivalen, som snart vil blive afsløret.

Billetsalget til festivalen er startet og 2-dages billetterne koster det djævelske beløb 666,-kr.

Alle billetter købt til 2020-udgaven af Næstved Metalfest gælder i stedet til 2021.

Sjællandske mødte første gang arrangørerne af Næstved Metalfest Jimmi Nielsen (bagerst) og Michael Andersen (på briksen) hos tatovøren David Troest i Ringsted i august 2019, da de begge skulle have tatoveret festivalens logo. Foto: Jørgen C. Jørgensen

