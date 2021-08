Se billedserie Dagens store gave var bogen »Ditten og datten og bla-bla-bla« fra medarbejderne, som en meget glad og overrasket Keld Møller Hansen fik overrakt af Kristoffer Buck Pedersen, da der fredag eftermiddag var en uformel reception for museumsinspektøren. Fotos: Helle Hansen

Næstved - 06. august 2021 kl. 18:26 Af Helle Hansen

En knaldroman i bedste Morgan Kane stil med et foto på forsiden, der associerer til Bob Dylans album udgivet, da han fyldt 60.

Beskrivelsen stammer fra Kristoffer Buch Pedersen, der er vicedirektør og kulturarvschef på Museum Sydøstdanmark, og ordene gælder medarbejdernes gave til museumsdirektør Keld Møller Hansen, der fredag eftermiddag blev fejret på Holmegaard Værk i Fensmark i anledning af, at han lørdag fylder 60 år.

Medarbejdernes pris Keld Møller Hansen benytter enhver lejlighed til at sige, at hans og museets succes i meget høj grad skyldes de meget dygtige medarbejdere.

At de sætter lige så meget pris på ham, kan man ikke være i tvivl om, når de skriver og udgiver en knaldroman/festskrift i anledning af hans fødselsdag.

- Du er en af landets mest visionære museumsdirektører, sagde Kristoffer Buch Pedersen da også i sin tale til chefen ved den uformelle reception, og mindedes da Keld Møller Hansen for 10 år siden fyldte 50, og det blev fejret sammen med de dengang 15-20 ansatte i en ruin i Vordingborg.

Hemmelig til det sidste Siden er Borgcenteret i Vordingborg og Holmegaard Værk kommet til, og museet ved Borgringen i Køge er godt på vej. Samtidig er antallet af medarbejdere steget til omkring de 140.

- Med så stort et aftryk fortjener du en bog, sagde Kristoffer Buck Pedersen, som har været idémand til og tovholder på bogen »Ditten og datten og bla-bla-bla«, hvis afsnit er skrevet af venner, kolleger og ansatte. Titlen refererer til, at Keld Møller Hansen gerne afslutter sine saglige argumenter med at sige netop disse ord. Bogen blev sat i gang før årsskiftet, og der var deadline for de skriftlige bidrag i april, for at den kunne være færdig til tiden.

Flere gange har folk været ved at tale over sig, men det lykkedes faktisk at holde bogen hemmelig til det sidste.

Et fæ - Du er et fæ, sagde Kim Dawartz, Næstved Kommunes centerchef på kulturområdet, som var manden, der i sin tid trængte Keld Møller Hansen op i et hjørne og spurgte, om ikke han kunne få noget fornuftigt ud af det gamle glasværk.

- Jeg spurgte dig, om du også kunne klare mosten, når det blev barskt og blodigt, og så kiggede du bare på mig med dine blå øjne og sagde »Ja«, sagde Kim Dawartz, som aldrig har fortrudt deres parløb om Holmegaard.

Og heldigvis viste det sig, at ordet fæ skulle forstås som FÆ for Flittig og Ærlig.

- Du er modig, heltemodig, ambitiøs, har gennemslagskraft og er Mr. No Bullshit. Tak for det, lød det også.

En god økonom - Hvis ikke du havde valgt arkæologien, så kunne du være blevet en god økonom, sagde formanden for Museum Sydøstdanmarks bestyrelse Torben Nielsen, der er tidligere Nationalbankdirektør og fuldstændig tryg ved at have Keld Møller Hansen i spidsen for museet.

Keld Møller Hansen takkede kort for de mange flotte ord både på dansk og grønlandsk, og sagde senere:

- Jeg er helt målløs. Det er fantastisk. Dejligt at blive rost. Og det her viser jo, at hvis bare man er vedholdende nok, så skal man nok blive til noget.

Receptionen var for medarbejdere, venner og gamle studiekammerater fra universitet, familie og andre med tæt tilknytning til museet og Keld Møller Hansen. Blandt gæsterne var også borgmester Carsten Rasmussen som nåede forbi inden et bryllup, og Jim Lyngvild, som lige nu har udstillingen »Solo« i Holmegaardsalen.

Gad vide hvor stort det hele er blevet, når Keld Møller Hansen fylder 70 om 10 år?