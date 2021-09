Diskotek Crazy Daisy i Grønnegade skal betale en bøde på 30.000 kroner for at lokke unge under 18 med alkoholreklamer. Foto: Rikke Bondesen

Diskotek får bøde for ulovlig markedsføring

Næstved - 13. september 2021 kl. 15:00 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Diskotek Crazy Daisy på Grønnegade i Næstved har accepteret en bøde på 30.000 kroner for at have overtrådt forbuddet mod alkohol i reklamer rettet mod unge under 18 år.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at Crazy Daisy på sin Facebookside har benyttet alkohol som blikfang eller virkemiddel i tre reklamer for arrangementer i 2019, der rettede sig mod unge under 18 år. Diskoteket benyttede for eksempel tre billeder alle med teksten: "16+ SØNDAG I PÅSKEN 2019". På det første billede stod en mand med en flaske vodka i hånden. På det andet billede var der et skilt, hvor der blandt andet stod: "GREY GOOSE WORLD'S BEST TASTING VODKA". Og på det tredje sås flere flasker spiritus på bordene.

Alkohol og Samfund Ifølge markedsføringsloven er enhver form for omtale har overholdt af alkohol forbudt i en reklame, hvis den retter sig mod unge under 18 år. Forbuddet omfatter reklamer, hvor alkohol bliver brugt som virkemiddel til at sælge andre produkter.

Det er foreningen Alkohol og Samfund, som har klaget over Crazy Daisys markedsføring til Forbrugerombudsmanden.

- Hvis en virksomhed målretter sin markedsføring mod studerende på ungdomsuddannelserne eller skriver 16+, så er i hvert fald dele af målgruppen under 18 år. Derfor har virksomhederne overtrådt loven ved at benytte alkohol i deres omtaler af arrangementerne, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Accepterer bøden Det er nattelivskoncernen Rekom, som ejer Crazy Daisy i Næstved. Lars Børsting, der tidligere var indehaver at Crazy Daisy i Grønnegade, er nu politisk chef i Rekom. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Børsting, der er bortrejst. Ifølge Rekoms juridiske chef Allan Lynge har

Crazy Daisy har ganske rigtig modtaget en bøde for brud på markedsføringsreglerne i foråret 2019. Hændelsen fandt sted før REKOM overtog driften og ejerskabet af diskoteket i efteråret 2019. Forbrugerombudsmanden har nu truffet sin afgørelse i sagen, og Rekom modtager bøden, fordi selskabet i dag ejer forretningen. Han fastslå at Rekom er enige i Forbrugerombudsmandens afgørelse og tager bøden til efterretning.

