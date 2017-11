Troels Hansen blev kun 68 år.Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Direktøren, tennismesteren og korsangeren er død Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Direktøren, tennismesteren og korsangeren er død

Næstved - 30. november 2017 kl. 12:21 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den tidligere tennismester, korsanger og erhvervsmand Troels Hansen er død efter lang tids sygdom. Han blev 68 år.

Troels Hansen kom som ung civiløkonom til Næstved med sin Alice i 1973. Og fik arbejde hos DP Danmark, hvor han stod for indkøring af firmaets første edb-anlæg. I fritiden stod den på tennis, og Troels Hansen var markant på banen. Og udenfor. I barndomsbyen Roskilde havde han fået sin tennis-opdragelse og stod for den klassiske elegance med stilrene slag.

Troels Hansen blev hurtigt en del af Næstved Tennis Klubs bestyrelse, hvor han var medlem i 10 år. I fire år sad han i formandstolen - blandt andet da klubben rykkede til det nye kommunale anlæg på Nygårdsvej. Og det var i Troels Hansens formandstid, at tennisklubben fik sin første professionelle træner.

Men det var i det gamle hyggelige tennisklubhus i Rådmandshaven, at Troels Hansen lagde grunden til erhvervs-karrieren i Næstved. Sammen med tennisvennen Axel Vidø startede han at papir. Og det makkerskab blev en succes.

De begyndte under beskedne rammer i Grønnegade, men flyttede i 1987 til Øverup Erhvervsområde i egne lokaler. Og at papir fik en ledende position på markedet for undervisningsmaterialer i det syd- og vestsjællandske område.

De to tennisvenner fordelte rollerne. Troels Hansen tog sig af det administrative, og Axel Vidø var den udadvendte sælger.

I 2003 solgte de at papir til saba, men fortsatte begge i firmaet - nu som ansatte. Efter nogle år forlod han papirbranchen, og fik mulighed for at udleve drømmen om mere kultur.

Troels Hansen var et meget musikalsk menneske. Som gymnasieelev spille han saxofon i et jazzorkester, men nu satsede han på korsang. Og var med til at starte Cantemus-koret. Han var medstifter af Næstved Internationale Musikfestival. Aktiv i festugen, og sammen med den kendte protestsanger Trille var han med til at starte Krumme Agurker, Troels Hansen var engageret i Rønnebæksholm. Han arbejdede for, at kulturcentret skulle være mere end til billedkunst.

Troels Hansen var også aktiv i skolebestyrelses-arbejdet. Han var i flere år formand for skolebestyrelsen på Lille Næstved Skole. Og indtil sygdom satte en stopper for idræt, var han et værdsat medlem i Næstved Golfklub.

Troels Hansen har sat kulturspor i Næstved. Demens-sygdom stoppede et aktivt liv alt for tidligt. Det sidste år boede Troels Hansen på Symfonien.

Han efterleves af sin hustru Alice og de voksne børn Nynne og Jesper Bo, der begge fortsætter familietraditionen med musik og kultur. Nynne underviser, og Jesper Bo er blandt Danmarks mest brugte keyboard-spillere. For bare et par uger siden var han til koncert på Grønnegades Kaserne med Anne Linnet.

Troels Hansen bisættes fra Herlufsholm Kirke onsdag den 6. december klokken 14.