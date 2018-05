Det går faktisk meget godt nede i arenaen, tak. Det mener direktør Jakob Brixvold. Tålmodighed og is i maven er påkrævet, men ellers er han sikker på, at succesen venter lige om hjørnet. Foto: Thomas Olsen

Direktør garanterer arena-overskud i 2018

Formand for Arena Næstved Carsten Haurum sagde onsdag i Sjællandske, at han mener, arenaen har et kæmpepotentiale, og at det skal nok blive godt.

Han erkender dog, at de ikke har været klare nok i kommunikationen, når de skulle forklare, at det kommer til at tage mere end et år at rette op på.