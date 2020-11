Direktør i Næstved Kommune Jakob Bigum Lundberg håber, at coronatallene snart begynder at falde. Foto: Jørgen C Jørgensen

Direktør afslører: Så hårdt er kommunen ramt af corona

Næstved - 25. november 2020 kl. 18:40 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Det er Næstved Kommune, der i øjeblikket er den kommune af de midt-, syd- og vestsjællandske kommuner, der er hårdest ramt af coronapandemien.

Det fortæller direktør i Næstved Kommune Jakob Bigum Lundberg.

- Det har stået på nu i et par uger, siger han.

Han håber, at tallene snart falder, selv om de ikke er alarmerende. Som man kan se i dagens coronatal, så er de svagt stigende.

- Selv om det ikke er dramatisk, så må det altså godt gå lidt ned, siger han.

Jakob Bigum Lundberg fortæller, at det stadig er København og Vestegnskommunerne, der er hårdest ramt, men set fra Næstved, så skal man helt til Køge, for at finde en kommune på Sjælland, der er hårdere ramt, end Næstved er i øjeblikket.

Det er ikke muligt at pege på en enkelt årsag, til at smitten er stigende her i kommunen. Næstved Kommune har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, som heller ikke kan pege på en specifik årsag.

Glumsø i skudlinjen Senest er det Holmegaardskolen i Fensmark, der er blevet berørt.

Tirsdag formiddag kunne skoleleder Jørgen Rhode Wilms skriver ud på Aula, at en elev var blevet smittet med Covid 19.

Det betyder, at alle elever i en 5. kl. og enkelte andre elever er blevet sendt hjem. De må først komme i skole efter syv dage, eller når de kan præstere en negativ test.

I weekenden var det især Glumsø, der var hårdt ramt.

To dagplejere måtte sende børnene hjem, da de begge var testet positive.

I institutionen Rumlepotten ligeledes i Glumsø blev et barn testet positiv, og 10 børn og fem medarbejdere blev sendt hjem.

Det fortæller Jakob Bigum Lundberg.

På Susåskolen i Glumsø blev en medarbejder testet positiv, og det betød, at to 7. kl. og tre lærere blev sendt hjem i karantæne.

Også syd på Også Kobberbakkeskolen, afd, Skt. Jørgen i Næstved by blev ramt. Her har en elev fra 6. kl. Covid 19, og 26 elever og tre lærere er sendt hjem og til test.

På Sjølundskolen ramte virussen to elever fra 7. kl. og en fra 6. kl. I alt er 20 elever sendt hjem.

Fladsåskolen i Mogenstrup er også ramt. Her er en medarbejdertestet positiv. Skolen valgte efterfølgende at sende en 6. kl. og et valgfagshold fra 7. kl. hjem. Det gælder også yderligere to medarbejdere.

