Direktøren for Jørn Johansen A/S er glad for lærlinge. De er med til at fremtidssikre virksomheden. Foto: Jan Jensen

Direktør: Lærlinge er en god investering

Med i strategien for Jørn Johansen A/S i Stenbæksholm ved Næstved er, at cirka en femtedel af de knap 30 ansatte skal være lærlinge. Det svarer til, at næsten alle svende har en lærling med sig på opgave.

Lærlinge er opdateret på al det nye, og sparringen gavner også den erfarne svend. Direktør Jørn Johansen konstaterer, at der er flere gode grunde til at investere i ungdommen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her