Dilemma: Når ældre gør vejene usikre

Næstved - 28. januar 2018 kl. 08:57 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad stiller man egentlig op, hvis man har en fornemmelse af, at genboen ikke længere bør køre bil?

Når genboen virker konfus og har svært ved at holde balancen, men alligevel sætter sig ind i sin bil og kører af sted? Tabuemnet handler om frygten for, at hvis man ikke gør noget, så risikerer genboen at gøre skade på andre og sig selv i trafikken. På baggrund af den bizarre hændelse forleden, hvor en 79-årig bilist kørte hen over et bredt fortov og direkte ind i svingdøren til Kvickly på Kvægtovet, har Sjællandske kontaktet vicepolitiinspektør Erik Mather. Han er leder af færdselsafdelingen ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Han kalder det et svært dilemma, når ældre bilister ikke selv kan indse, at deres tid bag rettet er forbi. Det hjælper ikke at ringe til politiet og gøre dem opmærksom på, at genboen nok burde en tur til lægen for at få tjekket helbredstilstanden.

- Politiet har samme problem som naboen. Vi kan ikke ringe til lægen og opfordre til en helbredsundersøgelse. Mit bedste råd er, at man får kontakt med den ældres familie og får dem til at få den ældre til lægen, siger Erik Mather.

Han oplyser, at politiet ikke har lovhjemmel til at banke på hos ældre bilister og bede dem om at gå til læge.

- Vi kan ikke tvinge dem til læge. Vi har først en mulighed, hvis den ældre er involveret i et færdselsuheld, kører over for rødt eller overser ubetinget vigepligt. I de tilfælde kan vi indstille, at de kommer til kontrollerende køreprøve, siger han.

Erik Mather oplever, at mange ældre, der skal til kontrollerende køreprøve, af egen fri vilje afleverer kørekortet.

- Nu går den ikke længere. De skal bare have et lille skub, siger han.

Følelsens af at miste kontakten til omverdenen, hvis man ikke længere kan køre bil, er en typisk melding fra ældre bilister.

De holder fast i deres kørekort, så de kan købe ind og besøge familie. Også selv om det nok var bedst for alle, at bilkørsel er et overstået kapitel.

- Det er et kæmpe dilemma at skulle sige til et andet menneske, at de ikke længere bør køre bil. Man risikerer jo at blive smidt ud med beskeden om aldrig at komme igen, siger Erik Mather.

Siden sommeren 2017, skal ældre over 75 ikke længere til lægetjek. Alle kørekort til bil og motorcykel, er siden lovændringen gyldige i 15 år.

