Anders Juhl har arbejdet som organist i Fuglebjerg Kirke i over fem år. Det digitale orgel har gjort hans arbejdsdage sjovere, synes han.Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Digitalt orgel har gjort organist legesyg

Med det digitale orgel har organist i kirken Anders Juhl fået mulighed for at spille ikke mindre end 54 forskellige stemmer, hvorimod kirkens tidligere pibeorgel kun havde syv forskellige stemmer.

De ører, der besøger Fuglebjerg Kirke, kan godt begynde at vænne sig til, at det er mere varieret orgelmusik, der fylder kirkeskibet i fremtiden. Kirken er nemlig blevet beriget med et digitalt orgel - det første af sin slags i Næstved Provsti.

