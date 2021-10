Rundt omkring ved små runde borde kunne virksomheder og jobsøgende digitale koordinatorer snakke ønsker og kvalifikationer og se, om kemien passede. Her er det Jan Elmelund fra Økoladen, der snakker med Camilla Norup. Foto: Helle Hansen

Digitale koordinatorer møder virksomheder

Næstved - 13. oktober 2021 kl. 13:18 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Digital koordinator.

Det er en, der har været gennem fire ugers intensivt forløb i digitale færdigheder, og tirsdag sidst på eftermiddagen mødtes 17 af slagsen med repræsentanter for mindre virksomheder til Matchmaking.

77 procent videre Matchmaking er en del af arrangementerne i Den Digitale Handelsby i Næstved, og forventningerne fra Googles side er rimelig store:

- Efterhånden har vi haft omkring 2.500 ledige igennem lignende forløb, og ifølge kommunernes tilbagemeldinger, er 77 procent af deltagerne kommet videre efterfølgende, siger Jesper Vangkilde, kommunikationschef hos Google Danmark.

Med videre menes, at de enten har fået et ordinært job, et job med løntilskud eller er kommet i virksomhedspraktik på baggrund af den nye digitale viden. Kurset er skræddersyet, så deres erhvervede viden svarer til, hvad de små og mellemstore virksomheder efterspørger.

Førhen har Google Succes Online holdt lignende kurser i København, Aarhus, Esbjerg og Fredericia, og nu er Næstved så kommet med på vognen.

Det er firmaet Ivækst, som udbyder kurset og har besluttet, hvad deltagerne undervises i.

Endnu højere Oprindeligt startede der 6. september 23 ledige på det intensive kursus til digital koordinator. Tre sprang fra, og tre fik job under forløbet, så tirsdag er 17 mødt op for at finde det rigtige match.

- Vi havde kun 14 dage til at finde deltagerne til kurset, så sagsbehandlerne spurgte nogle ledige, om de var interesseret. Deltagerne har været en blanding af folk, som har været ledige i kortere og længere tid, siger Kim Lorentzen, faglig leder på kommunen med ansvar for modtagerne af arbejdsløshedsdagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

- Jeg har da en forventning om, at vi når en endnu højre rate end de omtalte 77 procent, som kommer i beskæftigelse efter kurset, siger Kim Lorentzen ud fra, at der virkelig er gang i arbejdsmarkedet lige nu, og at digital koordinator står på den regionale positivliste over, hvad der er mangel på i området.

- Det er aldrig spildt at opkvalificere sig, og jeg glæder mig til at se, hvordan det går dem, siger han.