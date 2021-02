Det begyndte stille og roligt, men i løbet af eftermiddagen kom der nok sne til, at det begyndte at fyge i Torvestræde.

Det vrimler med snefnug - men munkene står alene på bakken

Avisens udsendte greb kameraet og gik mod byens sikre sted børn og barnlige sjæle, der holder af et sug i maven på vej ned af Munkebakken. Men som i resten af byen er der også helt stille her. Børnene mangler for at danne det gode billede. Kun de gamle munkestatuer holder ud i sneen. Den ser ud til at fortsætte - hvis man tør at vente, så er de hvide snefnug der måske også senere - og endnu mere fast og glat.