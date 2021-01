Det ved vi om ny skraldeordning: Beholdere, miljøkasse og tøj

Se billedserie Efter sommerferien udstyres vi med en særlig miljøkasse til farligt affald.Illustrationer: Center for Plan og Miljø - Team Byg, Miljø og Affald

Næstved - 27. januar 2021 kl. 06:30 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Når vi efter sommerferien skal i gang med at sortere skraldet på nye måder, så er det ikke noget kommunen har fundet på. Det er Folketinget, der har vedtaget, at samtlige af landets kommuner skal have en ensartet sortering af 10 typer affald.

Formålet er mere genanvendelse og mindre skrald, der bliver brændt af. Det kræver nye beholdere og nye hovedbrud ved havelågen, når vi alle sammen skal til at sortere noget mere.

Ny miljøkasse Det betyder blandt andet, at vi alle sammen får udleveret en orange miljøkasse.

Fremover er det slut med at køre udtjente malerdåser, brugte batterier og defekte el-pærer på genbrugsstationen. De skal i stedet proppes i den nye miljøkasse, som er godkendt til at transportere farligt gods.

Vi får også en særlig sæk til indsamling af tekstiler. I en rapport fra Miljøstyrelsen anslås det, at 14.300 tons tekstiler blev kasseret i småt brændbart på landets genbrugspladser. Det er synd og skam, da de gamle underbukser eller hullede sokker kan genanvendes til nye fibre, skriver Miljøstyrelsen.

Nye skraldelåg De nye skraldebeholdere skal også gøre livet lettere for skraldemændene. I de nuværende beholdere skal skraldefolkene selv åbne låget. Det kan ofte være en uhygiejnisk oplevelse, så de nye beholdere er udstyret med såkaldte flip- og butterflylåg, som selv åbner og lukker ved tømning på skraldebilen.

Beholderne udstyres også med et særligt rum til tetrapak. Det er mad- og drikkekartoner, som består af plast, folie og papir. Her kan både plasten og folien genanvendes. Kartonen skal dog være skrabet for madrester og eventuelt skyllet i koldt vand.

Plastforvirring Og så kommer vi til plast, hvor vi i dag sorterer i hård og blød plast. Det behøver vi ikke, når den nye sortering rulles ud i kommunen. Nu skal det hele i ét og samme rum, da erfaringen viser, at vi alligevel ikke kender forskel på hård og blød plast, som derfor bare bliver brændt af i stedet for at blive genanvendt.

Kommunen lover løbende at informere om de mange nye skraldeændringer. Og hvis du undervejs bliver forvirret, så skulle der være hjælp at hente hos Team Affald i Næstved Kommune.

Skraldebeholderne får også nye låg, så skraldemændene slipper for selv at åbne låget.

