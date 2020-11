Det store juletræ er rejst på Axeltorv

Juletræet landede på Axeltorv. Det skete tidligt mandag morgen og en stor kran sørgede for, at det store træ blev løftet på plads i en juletræsfod af den tunge slags med flere betonelementer i.

Kommunens orange mænd fra Park & Vej, der har sørget for at sætte guirlanderne op i byen, var naturligvis med i arbejdet, og det gik godt med at få det til at stå fast og helt lodret.