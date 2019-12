Det stod i Næstved Tidende

1919 Fra Dommervagten i København, skrives i Politiken for Fredag: Det er paafaldende, saa ofte det hænder, at der i Dommervagten fremstilles unge kvindelige Lovovertrædere, som er hjemmehørende i Næstved. Siden 1. Oktober har mindst en 7-8 Næstved-Piger staaet som anholdt foran Skranken, og den Omstændighed har gjort et saa dybt Indtryk paa de faste Tilhører, at hver Gang en anholdt føres ind, hviskes der paa Tilhørerpladserne: Hun er sikkert fra Næstved. Saaledes blev der ogsaa mumlet i Gaar, da en Kvinde, Gunhilde C., blev præsenteret for Dommer Sinding, og der gik et lille Latterbrøl gennem Retssalen, da Dommeren oplæste Rapporten, og det fremgik, at Gunhilde havde set Dagens lys for 18 Aar siden i Næstved.

