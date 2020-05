Se billedserie Frivillige, der cykler rundt med ældre i richshaws, er et godt eksempel på kommunens ældrepolitik. Foto: Kim Larsen

Det skal være værdigt at være ældre i Næstved

Næstved - 27. maj 2020 kl. 19:09 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

næstved: Det skal være godt at bo i Næstved Kommune.

Uanset, om man er barn, voksen eller ældre.

Tirsdag aften vedtog byrådet en ældre- og værdighedspolitik. Overordnet set skal ældre borgere have en værdig pleje og omsorg, så der er mulighed for at fortsætte med at leve det liv, som den ældre ønsker og med størst mulig selvbestemmelse og livskvalitet.

Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov.

Reel handling

Sætningerne kan de færreste være uenige i.

Men kan ordene omsættes til reel handling i hverdagen?

I forlængelse af udligningsreformen, der trækker i Næstved Kommunes retning med 110 milioner kroner, når den fulde effekt er opnået i 2022, kom debatten om ældrepolitik til at handle om et større økonomisk råderum.

- Det er en plan, som er fyldt med gode hensigter. Og vi glæder os til alle de mange penge. Men er vi også i stand til at gennemføre de mange gode tanker, spørger Thor Temte (EL).

DFs Githa Nelander er også bekymret for, at de gode intensioner er varm luft.

- Livskvalitet for de ældre er at komme i bad dagligt og at der er rent i deres hjem. Det er et fint papir, men det er næppe realistisk at hverdagen bliver, som den er beskrevet, siger hun.

Gode hensigter

Blandt de gode hensigter er alt fra velsmagende mad og en værdig død til bekæmpelse af ensomhed og selvmord blandt ældre.

Som det fremgår af ældre- og værdighedspolitikken, så »selv om man ikke længere selv kan tilberede sin mad, er det fortsat vigtigt, at ældre kan få indbydende og velsmagende måltider, der sikrer tilstrækkelig ernæring, uanset om den ældre er normaltspisende, småtspisende eller har behov for særlig mad.«

Der er bred politisk opbakning til at netop ældreområdet, men også sårbare børn og unge, og skoleområdet tilføres flere penge.

Alligevel har ældre i eget hjem for nylig modtaget et brev i deres e-boks om, at de ellers lovede to timers ekstra rengøring er annuleret.