Se billedserie Allan Johansen tager sit arbejde med hjem. Han har væddet med en politiker om ikke at købe nyt tøj i et år. Fotos: Anna C. Møhl

Det skal da bygges væk - med genbrugsmaterialer

Næstved - 13. oktober 2020 kl. 13:50 Kontakt redaktionen

Af Anna C. Møhl

Der er gået sport i at tænke genbrug ind, når man skal renovere sit badeværelse eller rejse et drivhus. Overvejer du at bygge et drivhus eller en havestue, så smut en tur forbi PlusBygs haller i Næstved.

Her kan man for en billig penge købe byggematerialer, som er blevet til overs.

- En håndværksmester kom forbi med 10 skydedøre, som var krøbet i vask. De blev solgt på en formiddag, fortæller Allan Johansen, chef for AffaldPlus' genbrugspladser.

Selv spærtræ helt ned til en halv meter kan sælge i genbrugsbutikken på Fiskerhusvej.

Omsætning stiger Allan Johansen er ovenud tilfreds med omsætningen i PlusByg og Plusbutikkerne, hvor man kan købe tøj, tallerkener og tommestokke, der ellers var blevet brændt i forbrændingsanlæggene. Omsætningen stiger og stiger. Trods corona er der 200 kunder om dagen i hallerne og på pladsen.

Allan Johansen har skaleret AffaldPlus-konceptet op på landsplan. Ifølge hans beregning vil der kunne spares 1 million ton affald, oparbejdes beskæftigelse svarende til 570 årsværk og generere en omsætning på 475 millioner kroner. Dertil kommer beskæftigelse til 76 butikselever og flere end 2000 mennesker i jobtræning om året.

Udenfor regnestykket er den grundlæggende idé med at give nyt liv til spærrene, sofaen og sommerkjolen.

Genbrugsbryllup Allan Johansen er typen, der tager sit arbejde med hjem. Da han i august skulle holde bryllup, var alt - som i alt - genbrug. Service, duge, brudekjole og sko.

Han har også lavet et væddemål med en politiker fra AffaldPlus' bestyrelse om ikke at købe nyt tøj i et år.

- Hvis du laver et væddemål med en ven om ikke at købe nyt tøj, så breder budskabet sig, siger Allan Johansen.

- Det er for dyrt at stå og mangle tre tagsten, så der bliver altid bestilt for mange materialer. Selv når der byges koncepthuse, er der materialer til overs.

De gamle, fine tegl fra Knabstrup kan sagtens renses og lægges på et tag. Foto: Anna C. Møhl

Varerne kommer enten fra AffaldPlus' genbrugsstationer. Eller fra byggefirmaer, der har bestilt for mange materialer.

Håndværksmestre kan melde sig til PlusBygs ordning og få en nøglebrik, så de 24/7 kan køre ind på PlusBygs plads og aflevere vinduer, tegl og hvad der eller er blevet i overskud fra byggepladserne.

Nogle af byggematerialerne er brugte, andre er i overskud. Man kan også finde helt nye vinduer og døre, som er bestilt i forkerte mål eller har en pigmentfejl.

En gang vask, så er vinduerne klar til at sat i drivhuset. Foto: Anna C. Møhl

