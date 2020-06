Det selvbetjente bibliotek åbner igen

Det er nu godt en måned siden, bibliotekerne i Næstved Kommune åbnede for aflevering og udlån efter coronakrisen. Siden har rigtig mange borgere efterspurgt den selvbetjente åbningstid, hvor de kan afhente reserverede materialer samt aflevere uden for åbningstiden.

For børnefamilierne vil der igen være åbent for brug af legetøj og andet på bibliotekerne fra mandag den 29. juni.

Det er dog muligt at tage sin egen bærbare tablet/smartphone eller computer med og anvende den - også til at printe på bibliotekernes printere. Ligesom det også er muligt at sidde og læse aviser og tidsskrifter.

For at tage hensyn til borgerne og personalets sikkerhed, er det naturligvis vigtigt, at alle på bibliotekerne fortsat overholder forholdsreglerne og sørger for at holde afstand og spritte af - både i den betjente og selvbetjente åbningstid.