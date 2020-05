Se billedserie I starten af 1980?erne var der livlig aktivitet i og omkring Sneslev gadekær.

Send til din ven. X Artiklen: Det pynter: Fra grumset mosehul til gadekær Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det pynter: Fra grumset mosehul til gadekær

Næstved - 11. maj 2020 kl. 16:00 Af Ida S. Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra stort, smukt og klart gadekær med mulighed for en lille sejltur og rigt dyre- og planteliv til tilgroet, plumret vandhul.

Det er, hvad der er sket med Sneslev gadekær hen over de seneste år. Manglende midler til at kunne vedligeholde oasen i byen betyder, at beboere nu kun kan se siv og grums.

Men snart er det klare vand på vej tilbage.

Teknisk Udvalg har nemlig besluttet at tildele en samarbejdsgrupper fra Sneslev Bylaug og Sneslev Forsamlingshus i alt 153.000 kroner til oprensning af gadekæret.

Pengene kommer fra puljen Grøn Plan, der hvert år støtter grønne borgerinitiativer økonomisk.

Beslutningen om at give penge til at oprense gadekæret glæder medlem af Sneslev Bylaug, Inger Thirup.

- Gadekæret er det centrale i en plan om at lave et attraktivt byrum i Sneslev, siger hun.

Hun håber på, at et rent gadekær kan være centrum for et fornyet område i Sneslev.

- Beboere og andre i lokalsamfundet vil kunne få glæde af den forskønnet natur, hvor man vil kunne sidde og nyde medbragt mad og drikke, forklarer hun.

På langt sigt håber hun også på, at der vil kunne blive etableret et toilet og adgang til rent vand ved gadekæret.

Som mangeårig beboer i byen har hun kunne følge med i den kedelige udvikling fra smukt gadekær til kedeligt hul.

- For år tilbage stoppede folk op på deres cykel- eller løbetur for at betragte det store og smukke gadekær, men i dag er der intet skønt at kigge på, siger hun.

Hun er sikker på, at et rent gadekær kan være med til at gøre Sneslev mere attraktivt for eventuelle tilflyttere.

- Jeg er sikker på, at et smukt lokalområdet ville gøre, at folk også ville være mere tilbøjelige til at flytte hertil, siger hun.

Ud over at blive pænt at se på for dem, der har deres daglige gang i Sneslev, så håber Inger Thirup også, at arbejdet med et rent gadekær og et attraktivt byrum vil kunne bruges af andre i kommunen.

- Vi har i tankerne at beboere på plejehjemmet i Fuglebjerg ville kunne komme forbi i deres rickshaws og få glæde at et smukt syn, siger hun.

I alt har Teknisk Udvalg besluttet at uddele 310.000 kroner til Grøn Plan-projekter i Næstved Kommune.

Sneslev Bylaug forventer at skulle bruge omkring 400.000 kroner på at rense hele gadekæret op. Derfor er de 153.000 kroner fra Grøn Plan-puljen en del af det fulde beløb. Bylauget er allerede nu ude og søge fondsmidler til de resterende udgifter, så gadekæret kan få en ordentlig omgang.