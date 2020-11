Foto: Per Buurgaard Christensen

Personalet, der kæmper for, at alle børn i daginstitutioner og dagpleje får en god dag, skal hyldes, mener medlemmer af forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen. De har derfor startet en konkurrence på Facebook, hvor det pædagogiske personale hyldes.

Det pædagogiske personale hyldes: Stem på din favorit

Af Mia Than West

Det pædagogiske personale i kommunens institutioner skal hyldes. Det mener forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen, som kæmper for minimumsnormeringer i børnehøjde og for kvalitet og nærvær i de danske daginstitutioner.

Cille Torp-Strunz fra Næstved er medlem af styregruppen og tovholder i den lokale afdeling af forældrebevægelsen. Det er hende, der har fået idéen til konkurrencen, hvor alle har mulighed for først at nominere en kandidat og siden stemme på sin favorit.

- Inspirationen har jeg hentet i Middelfart. Her har de lavet det samme. Vi har sådan set bare kopieret idéen derfra, forklarer Cille Torp-Strunz.

- Både på grund af corona og kampen for minimumsnormeringer har det pædagogiske personale skulle stå lidt på mål. Vi synes, de fortjener en hyldest, konstaterer hun.

Et like er en stemme

Man kan nominere og stemme via Facebook-gruppen »Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen Sydsjælland«, hvor der lægges en ny kategori op en gang om ugen.

- Der er fuldstændig frit slag, om det er nord, syd, øst eller vest. Man må nominere én gang per konkurrence og stemme tre gange. Et like er en stemme, forklarer Cille Torp-Strunz.