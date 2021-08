Eventkoordinator Lene Olofsson Pedersen midt i liljehavet på Gavnø Slot. Snart er de afblomstret og skal graves op. Foto: Anita Corpas

Det nye sort er grønt

Næstved - 31. august 2021 kl. 16:37 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Med inspiration fra dronningen over alle havelande; den prestigefyldte, overdådige og store haveudstilling: Chelsea Flower Show England holder Gavnø Slot i weekenden den 4. og 5. september havemarked.

Læs også: Veteranbiler på Gavnø

Det er første gang, at Gavnø Slot tager initiativ til havedage og stiller en del af sine 80.000 kvadratmeter store park til rådighed som ramme for arrangementet.

- Det er overvejelse, der længe har været undervejs.

- Vi får så mange henvendelser fra besøgende med spørgsmål om haven og løgene, som vores gartnere ofte besvarer så godt de kan. Og ja, så manglede vi også noget at runde sæsonen af med af, siger eventkoordinator på Gavn Slot; Lene Olofsson Pedersen.

Interessen for haven som uderum er generelt stigende, og regnes for det helt nye sort, siger hun.

20 udstillere I løbet af weekenden vil omkring 20 udstillere fra ind- og udland vise alt fra robotmaskiner, havetraktorer, havekunst, diverse redskaber, belægningsteen og krukker til blomsterbinding og plantesalg. Derudover deltager også havedesignere, som man som gæst har mulighed for at hente ny inspiration hos.

- Alle vore udstillere står til rådighed med råd og vejledning, siger Lene O. Pedersen, som fortæller, at formålet er at skabe en tradition på slottet.

- Vi ser en stor og øget interesse for vores slotspark, og vi oplever at vores gæster har mange spørgsmål til vores slotsgartnere i sæsonen, så interessen for ny haveviden er stor.

Formålet er, at haveudstilling skal være en slags inspirationsmesse over, hvad der rør sig inden for have og planter.

- Vores besøgende kan finde inspiration til egen have eller altan og samtidig få mulighed for at nyde slotsparkens farverige Liljefestival, siger Lene O. Pedersen og tilføjer, at haver også kan være en form for afstressende terapi, hvilket en tur i solskinnet i fx Rosenhaven, Sansehaven eller Sommerfuglehaven i slotshaven er et glimrende eksempel på.

Slotsløg På havemessen vil det også være muligt at erhverve sig nogle af de originale slotsløg som om foråret står i slotshaven fra nogle af Gavnøs egne løgavlere.

Eller hvis man vil nøjes med det lidt mindre perfkete, så holder Gavnø flere gang om året løgopgravningsdag, hvor man ganske gratis kan komme med sin spand og grave nogle af de over en halv million løg, der bliver skiftet på et år.

Næste gang det sker er den 12. september, hvor liljerne skal graves op.

