Det er netop Susåen, som Næstved skal satse på, hvis byen skal i top, når det gælder at få flere turister til byen, siger Kristian Skov-Andersen.

Det næste Næstved har flere gæster - og en stork: Venstre vil satse på naturturismen

Næstved - 13. august 2021 kl. 10:58 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Vi drøner et par kilometer ud af Næstved i Kristian Skov-Andersens sorte stationcar. Han har netop hentet mig tæt på Borgmesterhaven, og borgmesterkandidaten vil meget gerne vise mig, hvor Næstved ifølge ham skal markere sig som Sydsjællands nye turistperle.

Det er tirsdag formiddag og solen skinner sporadisk, men sensommerens vejr er uforudsigeligt, så jeg er trukket i en stor regnfrakke for en sikkerheds skyld. Tykke skyer flyver om kap på himlen over os.

Turen varer ikke mere end 10-15 minutter, og pludseligt står vi i fred og ro ved Susåens bredder. Længere tid tager det ikke at komme ud i et af de områder i Næstved, som ifølge flere politikere har størst potentiale for at tiltrække flere turister.

Et par kanoer står på sine stativer i området, og en flok småfisk svømmer langsomt mod strømmen i vandet under træbroen, vi har stillet os på.

- Vi skal være et mekka for lystfiskere og naturturister, siger Kristian Skov-Andersen.

Borgmesterkandidaten fra Venstre er ivrig efter at præsentere sine konkrete bud på, hvordan Næstved løfter sig som kommune i forhold til at lokke flere turister til Sydsjælland.

- Næstved har ikke råd til, at en af verdens stærkeste vækstbrancher går vores næse forbi, lyder det.

Snor sig langs Susåen Lidt forhistorie. Det er ikke mange dage siden, at en anden borgerlig borgmesterkandidat i Sjællandske fortalte om sine visioner for turismen. Der er ingen tvivl om, at emnet er benhård erhvervspolitik for de to kandidater, og for både Kristian Skov-Andersen og Rune Kristensen fra De Konservative, snor vejen i mål sig langs Susåen.

- Vi har faktisk Sjællands største, bredeste og bedste udbud af oplevelser til turister. Alt fra BonBon-Land og Holmegaard Værk til Karrebæksminde og Susåen er med til at gøre Næstved til en potentiel turismeperle, sagde Rune Kristensen i mandagens avis.

Venstres borgmesterkandidat er enig.

- Folk har deres grønne samvittighed med på ferie, og turismen må ikke dominere naturen, men her er et kæmpe potentiale for at lokke flere eksempelvis lystfiskere til Susåen, siger Kristian Skov-Andersen.

En stork til Næstved Det næste Næstved har flere gæster - og en stork. Sådan lyder et nyt slogan, som Kristian Skov-Andersen og Venstres gruppe har fundet på. Og det er ikke tilfældigt, at politikeren vil snakke om storke.

Han fortæller om, hvor fedt han synes det kunne være, hvis Næstved eksempelvis fik en stork at vise frem til turisterne. De sidste par år er ulven vendt tilbage til Danmark - ikke Næstved endnu - og havørnen og kronhjorten er også tilbage i den danske natur. Det er en lille sejr for biodiversiteten, siger Kristian Skov-Andersen.

- Hvis der boede en stork i Næstved, så ville vi virkelig være lykkedes med noget på biodiversitetsfronten, og det kan være med til at lokke flere mennesker til byen, siger han.

Akse fra Axeltorv Et andet sted end Susåen, hvor Næstved skal markere sig mere som turistby, er Karrebæksminde, mener Kristian Skov-Andersen. Han fremviser en akse, han har tegnet på sin iPad mellem Axeltorv og Karrebæksminde, hvor der langs aksen ifølge ham er potentiale for langt flere besøgende.

Byrådet skal ifølge ham lave en klarere plan for, hvad der skal ske på aksen. Han nævner, at Karrebæksminde eksempelvis ikke har en legeplads.

- Så kan du sige, at stranden er en legeplads, men vi vil gerne bygge noget, så Karrebæksminde ikke kun bliver for folk med gråt hår, siger han.

Nyhavnsagtig Desuden har kanalen ved havnen i Karrebæksminde potentiale til at blive »Nyhavnsagtig«, fortæller Kristian Skov-Andersen.

De ekstra gæster kan være udenlandske turister, men også lystfiskere og folk med lystbåde, forklarer han.

Hvis målet skal lykkedes, foreslår han konkret at bygge 50-70 ekstra lystbådepladser i havnen. Om ambitionerne rækker til en stork i Næstved må tiden vise, men tilbage i den sorte stationcar er Kristian Skov-Andersen klar i mælet.

- Vi skal udnytte mulighederne i byen bedst muligt, og jeg ser gerne, at vi samarbejder om en mere langsigtet strategi i byrådet.

