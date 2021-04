Det lignede en broget vej - men endte med at give total mening

Arbejdet med den næste forestilling, »Antons sten«, er godt i gang. Camille Í Dali har arbejdet med teater siden 1998, men det var faktisk lidt af en tilfældighed, at hun endte i branchen: - Jeg kendte en, som var til casting på Baldonis allerførste cirkusteater. Hun fortalte, at de manglede en havfrue, og at hun så havde anbefalet mig til hovedrollen ? og jeg fik den. Jeg fandt ud af, at teateret var som at træde ind i en helt ny verden, hvor nye døre hele tiden åbnede sig for mig, så jeg er fortsat ad den vej, fortæller hun. Fotos: Kim Rasmussen