Torsdag blev den nye Krible Krable have på Holmegaardskolen, afdeling Holme-Olstrup, indviet. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Det kribler og krabler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det kribler og krabler

Næstved - 05. maj 2018 kl. 18:45 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elever og lærere på Holmegaardskolen, afdeling Holme-Olstrup, har været så heldige at vinde materialer til en have på skolens område. Det er en del af projeketet Krible Krable under Naturvejlederforeningen, som skal motivere børn til at arbejde med naturen lige uden for skolen.

Visionen med Krible Krable er, at børn, uanset om de bor i byen eller på landet, bliver inspireret til at undersøge og udforske den nære natur og dens beboere gennem spændende aktiviteter, nysgerrighed, leg og læring. Skolen har modtaget ca. 400 småsplanter, der gerne skulle vokse sig til store blomster. Blomsterne har - ud over at være smukke at se på - til formål at tiltrække en masse insekter.

I Holme-Olstrup er det elever fra 2.h, som har været primos motor på projektet sammen med deres lærer Mikael Løfmark. De sidste 14 dage har det dog været alle elever på afdelingen, som har hjulpet til med at grave, fjerne ukrudt og flette hegn, så de små planter har optimale muligheder for at overleve.

Torsdag den 3. maj kom så endelig dagen, hvor haven skulle plantes til og indvies. Alle børn og personaler var samlet, og eleverne gik entusiastisk i gang med at beplante haven, efter projektleder og lærer Mikael Løfmark havde holdt en lille tale. Alle glæder sig nu til at følge udviklingen af planter og det dertilhørende rige insektliv.