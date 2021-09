Det koster at tro

Illustration: Mikael Nielsen, Saxoart

Næstved - 07. september 2021 kl. 15:33 Af Af provst Anna Kluge

Om at vinde, når man taber: Omtrent 11.000 danske soldater har været udsendt til Afghanistan, heraf blev 37 dræbt i kamp. Alligevel mener mange veteraner, at det var forkert at forlade Afghanistan, og at deres indsats har været prisen værd. For de udsendte soldater såede et frø om håb, fremtid og demokrati, som har fået lov at leve i 20 år. Andre mener, at det var en stor fejl, at Danmark sendte vores drenge i krig.

Når der ikke er andre muligheder, vender vi os ofte mod Gud eller en højere magt. Nogen af os tror - andre ikke. Men ofte spørger vi os selv, hvad er meningen, når vi mister, når livet føles uretfærdigt, eller når vi oplever afmagt.



Af provst Anna Kluge Da jeg var sognepræst i Korsør, begravede jeg en ung mand, som faldt i Afghanistan. Han sagt farvel til sin mor og far i lufthavnen og var sammen med sine kollegaer og kammerater rejst meget langt hjemmefra for at kæmpe for frihed, demokrati og værdier, han troede på. Han blev 21 år.

Sådan noget glemmer man ikke. Blomsterne, kransene, stilheden i en fyldt kirke, de seks soldater, som havde eskorteret kisten med deres døde kammerat hjem, og som dagen efter skulle rejse tilbage til Afghanistan for at fortsætte kampene. Jeg husker, at en soldat med benprotese blev trøstet af en overordnet.

Kritik forstummede Indtil denne dag havde jeg personligt været modstander af, at Danmark sendte soldater til krigen i Afghanistan, men i mødet med det meget vores unge mænd og deres familier gav i kampen for de værdier, der har givet mig min frihed og mine rettigheder, forstummede al min kritik og de pæne receptionsholdninger.

Soldaternes ofre og familiernes sorg og bekymring berettiger mig ikke til andet end at vise min respekt og stille mig til rådighed som støttende medmenneske.

Forkert at spørge Siden talte jeg med flere mødre, som var plaget af bekymringer for den søn, som var udsendt eller vendt hjem med ar på sjælen. Og jeg forstod, at det koster noget at tro på noget - men at alternativet er værre.

Derfor er det også forkert at spørge, om vores soldaters indsats har været forgæves, fordi resultatet ser ud til at smuldre. Meningen findes ikke blot i det, som er resultatet af en lang krig og mange ofre i dag, hvor du læser dette.

Ingen af os ved, hvilke ideer og håb der er sået, og hvad der kan spire og blomstre i fremtiden. (Som kristen er jeg forpligtet på at insistere på håbet). Men det er ikke engang min pointe. Min pointe er, at meningen ligger i selve kampen. I det at være parat til at give sig selv, for at andre kan opnå en frihed og mulighed, som mange af os har den luksus at tage for givet.

Det er det meningsfuldt. at unge mænd sætter sig selv på spil for at kæmpe for andres frihed og menneskerettigheder. Det er meningsfuldt ikke at være ligeglad.

Og det er ærefuldt at være parat til at betale prisen for det. »Hvorfor koster tro noget«, spurgte ateistisk selskab i en busreklame.

Jeg spørger: Hvad er kærlighed værd, hvis den ikke koster noget. Hvad er troen på frihed værd, hvis man ikke vil betale for den?

Kæmp for alt kært En af de hyppigst sunget salmer, fortæller om et kristent ideal for det meningsfulde liv: »Kæmp for alt, hvad du har kært, dø om så det gælder. Da er livet ej så svært, døden ikke heller«.

I Danmark synger vi salmen ved livets afslutning, mens salmen i Norge bruges ved barnedåben.

Om salmen udtrykker den sidste refleksion eller den første opfordring, er meningen dog den samme: Vi kan ikke nøjes med at leve for os selv. Et meningsfuldt menneskeliv er forpligtet af troen på kærlighed og frihed.

Når troen på det gode følges af handlinger for at fremme det gode, lever mennesket i overensstemmelse med sig selv.

Så kan livet bæres, og døden med, uanset hvor meget vi nåede.

